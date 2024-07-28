Вернидуб сравнил поведение Тимощука и Ракицкого во время войны в Украине

Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Наставник украинской футбольной команды "Кривбасс" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями о том, как изменились его бывшие друзья и родственники в России за несколько последних лет. Главный тренер одной из лучших команд УПЛ поделился впечатлениями о поведении Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого.

Родственница Вернидуба пыталась его убедить в том, что приход россиян станет благом для Украины, сообщает The Guardian.

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Юрий Вернидуб после начала полномасштабного вторжения россиян встал на защиту Украины с оружием в руках. Лишь через несколько месяцев он вернулся в "Кривбасс" и продолжил тренерскую карьеру. При этом наставник заявил, что если возникнет необходимость, то и он сам, и игроки команды из Кривого Рога присоединятся к армии.

Юрий Вернидуб в "Кривбассе". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб думает о Тимощуке и Ракицком

Тренер "Кривбасса" не считает Анатолия Тимощука ни украинцем, ни просто мужчиной. Вернидуб не понимает, как бывший капитан национальной команды мог сделать выбор в пользу того, чтобы остаться в России и молчать по поводу событий, которые происходят в Украине.

"Другое дело Ярослав Ракицкий. Он был достаточно порядочным, чтобы уйти из "Зенита" сразу после вторжения России", — заявил Вернидуб.

Тренер "Кривбасса" и сам играл за "Зенит" из Санкт-Петербурга с 1997 по 2000 годы. Но сейчас он не общается ни с кем из бывших партнеров по команде, кроме других украинцев. Один из них, Роман Максимюк, служит в армии.

Также Вернидуб рассказал, что у него есть родственники в России, которые не осудили нападение на Украину. Тренер перестал с ними общаться потому, что они не хотят слышать правду о действиях российской армии.

"У меня есть двоюродная сестра в Санкт-Петербурге, и она пыталась убедить меня, что наша жизнь станет лучше после того, как Россия захватит Украину. Я не разговаривал с ней с февраля 2022 года", — добавил Вернидуб.

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