Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер Кривбасса объяснил, когда перестал общаться с родственниками из России arrow

Тренер Кривбасса объяснил, когда перестал общаться с родственниками из России

28 июля 2024 16:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Вернидуб сравнил поведение Тимощука и Ракицкого во время войны в Украине
Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Валерий Ковалевич - Редактор

Наставник украинской футбольной команды "Кривбасс" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями о том, как изменились его бывшие друзья и родственники в России за несколько последних лет. Главный тренер одной из лучших команд УПЛ поделился впечатлениями о поведении Анатолия Тимощука и Ярослава Ракицкого. 

Родственница Вернидуба пыталась его убедить в том, что приход россиян станет благом для Украины, сообщает The Guardian

Читайте также:

Юрий Вернидуб после начала полномасштабного вторжения россиян встал на защиту Украины с оружием в руках. Лишь через несколько месяцев он вернулся в "Кривбасс" и продолжил тренерскую карьеру. При этом наставник заявил, что если возникнет необходимость, то и он сам, и игроки команды из Кривого Рога присоединятся к армии. 

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб в "Кривбассе". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидуб думает о Тимощуке и Ракицком

Тренер "Кривбасса" не считает Анатолия Тимощука ни украинцем, ни просто мужчиной. Вернидуб не понимает, как бывший капитан национальной команды мог сделать выбор в пользу того, чтобы остаться в России и молчать по поводу событий, которые происходят в Украине. 

"Другое дело Ярослав Ракицкий. Он был достаточно порядочным, чтобы уйти из "Зенита" сразу после вторжения России", — заявил Вернидуб. 

Тренер "Кривбасса" и сам играл за "Зенит" из Санкт-Петербурга с 1997 по 2000 годы. Но сейчас он не общается ни с кем из бывших партнеров по команде, кроме других украинцев. Один из них, Роман Максимюк, служит в армии. 

Также Вернидуб рассказал, что у него есть родственники в России, которые не осудили нападение на Украину. Тренер перестал с ними общаться потому, что они не хотят слышать правду о действиях российской армии. 

"У меня есть двоюродная сестра в Санкт-Петербурге, и она пыталась убедить меня, что наша жизнь станет лучше после того, как Россия захватит Украину. Я не разговаривал с ней с февраля 2022 года", — добавил Вернидуб.

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку. 

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

война спорт футбол тренер Юрий Вернидуб Кривбасс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд