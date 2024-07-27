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Лунин и Куртуа уйдут из Реала — где будет играть украинец

27 июля 2024 12:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Лунин готовится перейти в клуб из английской Премьер-лиги
Андрей Лунин работает на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Валерий Ковалевич - Редактор

Вратарская линия в мадридском "Реале" может сильно измениться в ближайшее время. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит предложение перейти в английский клуб. 

Тибо Куртуа тоже готовится уйти из "Реала", сообщает Defensa Central

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Мадридский "Реал" может остаться сразу без двух вратарей перед началом сезона 2024/2025. Один из клубов Саудовской Аравии, название которого не называют, сделал щедрое предложение Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер взял время на раздумия. Пока не известно, согласится ли он на трансфер. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа ловит мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунину тоже предложат перейти в другой клуб

Сразу несколько команд претендуют на украинского голкипера. Наибольшую настойчивость проявляет лондонский "Челси", который уже готовит предложение для "Реала" по Лунину. Английский клуб тоже меняет вратарскую линию и нуждается в опытном футболисте, который способен решить проблему большого количества пропущенных голов. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на базе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В ближайшие недели Джордж Петрович уйдет из "Челси". Предполагалось, что Роберто Санчес и Филипп Йоргенсен будут конкурировать за право выходить на поле в основном составе, но главного тренера "синих" Энцо Мареску такой вариант не устроил. 

"Челси" готов предложить "Реалу" 25 млн евро за Лунина. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Тибо Куртуа

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