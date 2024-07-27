Лунин готовится перейти в клуб из английской Премьер-лиги

Андрей Лунин работает на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Вратарская линия в мадридском "Реале" может сильно измениться в ближайшее время. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит предложение перейти в английский клуб.

Тибо Куртуа тоже готовится уйти из "Реала", сообщает Defensa Central.

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Тибо Куртуа ловит мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Лунину тоже предложат перейти в другой клуб

Сразу несколько команд претендуют на украинского голкипера. Наибольшую настойчивость проявляет лондонский "Челси", который уже готовит предложение для "Реала" по Лунину. Английский клуб тоже меняет вратарскую линию и нуждается в опытном футболисте, который способен решить проблему большого количества пропущенных голов.

Андрей Лунин на базе "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В ближайшие недели Джордж Петрович уйдет из "Челси". Предполагалось, что Роберто Санчес и Филипп Йоргенсен будут конкурировать за право выходить на поле в основном составе, но главного тренера "синих" Энцо Мареску такой вариант не устроил.

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