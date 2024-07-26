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Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард

26 июля 2024 12:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Довбик уладил детали контракта с известным европейским клубом
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик не планирует выступать в Ла Лиге в новом сезоне. Футболист уже согласовал детали личного контракта с известным клубом. 

До конца нынешней недели может быть объявлено о трансфере Довбика, сообщил журналист Фабрицио Романо

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Артем Довбик готовится покинуть чемпионат Испании по футболу, где он выиграл трофей "Лучшему бомбардиру" по итогам прошлого сезона. Главным претендентом на форварда был местный "Атлетико", однако украинец уже договорился о трансфере с другим клубом. 

Куда перейдет Довбик 

Предложение "Атлетико" не устроило "Жирону". Пока мадридский клуб готовил улучшенные условия сделки, его опередил другой известный клуб. Итальянская "Рома" провела переговоры с Артемом Довбиком и его агентом. Стороны быстро согласовали условия по зарплате украинского форварда. 

Артем Довбик
Артем Довбик с дочкой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" предложит "Жироны" 45 млн евро за трансфер Довбика. Помимо этого, трансфер украинца будет подразумевать бонусы за успешное выступление Артема в Италии. 

В прошлом сезоне команда Даниэля Де Росси заняла 6 место в турнирной таблице Серии А. Она выступит в Лиге Европы в сезоне 2024/2025. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы Жирона

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