Довбик уладил детали контракта с известным европейским клубом

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик не планирует выступать в Ла Лиге в новом сезоне. Футболист уже согласовал детали личного контракта с известным клубом.

До конца нынешней недели может быть объявлено о трансфере Довбика, сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Артем Довбик готовится покинуть чемпионат Испании по футболу, где он выиграл трофей "Лучшему бомбардиру" по итогам прошлого сезона. Главным претендентом на форварда был местный "Атлетико", однако украинец уже договорился о трансфере с другим клубом.

Куда перейдет Довбик

Предложение "Атлетико" не устроило "Жирону". Пока мадридский клуб готовил улучшенные условия сделки, его опередил другой известный клуб. Итальянская "Рома" провела переговоры с Артемом Довбиком и его агентом. Стороны быстро согласовали условия по зарплате украинского форварда.

Артем Довбик с дочкой. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

"Рома" предложит "Жироны" 45 млн евро за трансфер Довбика. Помимо этого, трансфер украинца будет подразумевать бонусы за успешное выступление Артема в Италии.

В прошлом сезоне команда Даниэля Де Росси заняла 6 место в турнирной таблице Серии А. Она выступит в Лиге Европы в сезоне 2024/2025.

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.