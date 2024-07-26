Довбик уладил детали контракта с известным европейским клубом

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард
Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик не планирует выступать в Ла Лиге в новом сезоне. Футболист уже согласовал детали личного контракта с известным клубом.
До конца нынешней недели может быть объявлено о трансфере Довбика, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Артем Довбик готовится покинуть чемпионат Испании по футболу, где он выиграл трофей "Лучшему бомбардиру" по итогам прошлого сезона. Главным претендентом на форварда был местный "Атлетико", однако украинец уже договорился о трансфере с другим клубом.
Куда перейдет Довбик
Предложение "Атлетико" не устроило "Жирону". Пока мадридский клуб готовил улучшенные условия сделки, его опередил другой известный клуб. Итальянская "Рома" провела переговоры с Артемом Довбиком и его агентом. Стороны быстро согласовали условия по зарплате украинского форварда.
"Рома" предложит "Жироны" 45 млн евро за трансфер Довбика. Помимо этого, трансфер украинца будет подразумевать бонусы за успешное выступление Артема в Италии.
В прошлом сезоне команда Даниэля Де Росси заняла 6 место в турнирной таблице Серии А. Она выступит в Лиге Европы в сезоне 2024/2025.
Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.
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Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.
Трансферу Довбика в "Атлетико" хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше.
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