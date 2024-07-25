Трансфер Довбика в Атлетико под угрозой из-за Ромы и Вест Хэма

Трансферу Довбика в Атлетико хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше
Казалось, что трансфер украинского форварда Артема Довбика в мадридский "Атлетико" уже совершен. Однако два известных клуба решили ему помешать.
По информации Маттео Моретто, украинец может перебраться в чемпионат Италии или Англии.
Куда перейдет Довбик
По информации источника, трансферу Довбика в "Атлетико" помешали последние переговоры с агентом украинца по условиям личного контракта.
Ситуацией воспользовались римская "Рома" и лондонский "Вест Хэм", которые готовы сделать лучшее предложение.
В ближайшее время агенты украинца встретятся и выслушают предложение "Ромы".
Довбик также провел телефонный разговор с главным тренером и легендой "Ромы" Даниэлем Де Росси. О деталях разговора не сообщается.
В прошедшем сезоне Довбик в 39 матчах за "Дирону" забил 24 гола и сделал десять ассистов. Украинец выиграл титул лучшего бомбардира чемпионата Испании.
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