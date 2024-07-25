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Трансферу Довбика в Атлетико хотят помешать два топовых клуба — они могут дать больше

25 июля 2024 15:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Трансфер Довбика в Атлетико под угрозой из-за Ромы и Вест Хэма
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Казалось, что трансфер украинского форварда Артема Довбика в мадридский "Атлетико" уже совершен. Однако два известных клуба решили ему помешать.

По информации Маттео Моретто, украинец может перебраться в чемпионат Италии или Англии.

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Куда перейдет Довбик

По информации источника, трансферу Довбика в "Атлетико" помешали последние переговоры с агентом украинца по условиям личного контракта.

Ситуацией воспользовались римская "Рома" и лондонский "Вест Хэм", которые готовы сделать лучшее предложение.

В ближайшее время агенты украинца встретятся и выслушают предложение "Ромы".

Довбик также провел телефонный разговор с главным тренером и легендой "Ромы" Даниэлем Де Росси. О деталях разговора не сообщается.

В прошедшем сезоне Довбик в 39 матчах за "Дирону" забил 24 гола и сделал десять ассистов. Украинец выиграл титул лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Самая эротическая Олимпиада — зачем спортсменам раздают тысячи средств для интимной защиты и гигиены.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Молодой талант "Динамо" и сборной Украины подтвердил, что его хотят купить в Англии. 

Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

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