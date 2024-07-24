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Довбик попрощался с Жироной — Атлетико готовится к презентации украинца

24 июля 2024 15:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Довбик попрощался с Жироной и готовится к трансферу в Атлетико
Артем Довбик перед уходом из "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик готовится к смене клуба. Он переходит из "Жироны" в другую испанскую команду. 

Довбик продолжит карьеру в составе мадридского "Атлетико", сообщает журналист Алекс Луна

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Артем Довбик всего за один сезон стал звездой чемпионата Испании по футболу. Он сыграл за "Жирону" 41 матч, забил 25 голов и сделал 10 результативных передач во всех турнирах. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и заслужил право перейти в гранд местного футбола. 

Трансфер Довбика с "Атлетико" 

Несмотря на то, что форвард ни разу не отличился на Евро-2024, он все равно привлек внимание многих известных клубов. Довбик уже успел отметиться дублем в одном из предсезонных матчей "Жироны". Вскоре после этого стало известно, что "Атлетико" согласовал условия перехода Довбика. 

Артем Довбик
Артем Довбик на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Украинец пропустил тренировку "Жироны". Испанские журналисты утверждают, что форвард готовится к переезду в Мадрид. Официально о трансфере Довбика объявят в течение 48 часов. Год назад "Жирона" заплатила за игрока 7,5 млн евро. "Атлетико" заплатит каталонцам 35 млн евро, а также бонус в размере еще 5 млн евро. 

Если трансфер Довбика по какой-то причине не осуществится, "Атлетико" подпишет немецкого форварда дортмундской "Боруссии" Никласа Фюллькруга. 

Напомним, Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

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