Шовковский рассказал, насколько доволен игрой Динамо в матче с Партизаном

Тренер Александр Шовковский комментирует игру "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский оценил победу своей команды над "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Украинская команда выиграла у сербского соперника со счетом 6:2.

Шовковский объяснил, почему болельщикам пока рано радоваться, сообщает официальный сайт клуба.

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Николай Шапаренко в матче против "Партизана". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо"

Наставник киевской команды поблагодарил футболистов и заявил, что они полностью выполнили тренерскую установку на матч. По словам Шовковского, даже после пропущенного гола украинские футболисты действовали вт соответствии с первоначальным планом на игру.

Подопечные Шовковского празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер "Динамо" заявил, что крупный счет матча не означает, что команда сыграла безукоризненно. Он пообещал разобрать ошибки "бело-синих" перед ответной встречей. Шовковский не стал рассказывать, почему заменил Караваева и что произошло в раздевалке "Динамо" в перерыве.

Также Шовковский прокомментировал утверждение президента клуба о том, что поддержка на матче была лучшей за последние годы. Тренер заявил, что почувствовал атмосферу на стадионе, но был слишком сильно погружен в игру и не обращал внимание на то, что происходило не на футбольном поле.

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