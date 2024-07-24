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Шовковский объяснил, чем недоволен после победы Динамо над Партизаном

24 июля 2024 09:19
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский рассказал, насколько доволен игрой Динамо в матче с Партизаном
Тренер Александр Шовковский комментирует игру "Динамо". Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский оценил победу своей команды над "Партизаном" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Украинская команда выиграла у сербского соперника со счетом 6:2. 

Шовковский объяснил, почему болельщикам пока рано радоваться, сообщает официальный сайт клуба. 

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"Динамо" первым пропустило гол от "Партизана" в номинально домашнем матче Лиги чемпионов, который киевская команда провела в Любляне. "Бело-синие" сумели разгромить соперника, что позволяет команде спокойно готовиться к ответному поединку. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче против "Партизана". Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал об игре "Динамо" 

Наставник киевской команды поблагодарил футболистов и заявил, что они полностью выполнили тренерскую установку на матч. По словам Шовковского, даже после пропущенного гола украинские футболисты действовали вт соответствии с первоначальным планом на игру. 

Динамо Киев
Подопечные Шовковского празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренер "Динамо" заявил, что крупный счет матча не означает, что команда сыграла безукоризненно. Он пообещал разобрать ошибки "бело-синих" перед ответной встречей. Шовковский не стал рассказывать, почему заменил Караваева и что произошло в раздевалке "Динамо" в перерыве. 

Также Шовковский прокомментировал утверждение президента клуба о том, что поддержка на матче была лучшей за последние годы. Тренер заявил, что почувствовал атмосферу на стадионе, но был слишком сильно погружен в игру и не обращал внимание на то, что происходило не на футбольном поле. 

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский

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