Яремчук перейдет в один из самых известных испанских клубов

Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом
Форвард сборной Украины Роман Яремчук сможет остаться в чемпионате Испании по футболу. Прошлый сезон он провел в "Валенсии", а в следующем будет защищать цвета другой команды из Ла Лиги.
"Брюгге" уже ведет переговоры о трансфере Яремчука, сообщает Marca.
Роман Яремчук может официально сменить клуб уже на следующей неделе. Украинский форвард продолжит карьеру в Испании, где он хотел остаться после сезона в аренде за местную "Валенсию".
В какой клуб перейдет Яремчук
В сезоне 2023/2024 украинский футболист забил три гола в чемпионате Испании. "Валенсия" хотела продлить аренду форварда, но "Брюгге" отказался. Бельгийцы настаивают на продаже игрока. У "летучих мышей" не нашлось денег на выкуп контракта Яремчука.
На Романа претендуют турецкий "Трабзонспор" и итальянская "Болонья". Теперь к этим клубам присоединился мадридский "Атлетико". Команда Диего Симеоне отпустила этим летом Мемфиса Депая и Альваро Морату. Новым форвардом "матрасников" должен стать Роман Яремчук.
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