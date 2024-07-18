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Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

18 июля 2024 11:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Яремчук перейдет в один из самых известных испанских клубов
Роман Яремчук будет играть в известной испанской команде. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сможет остаться в чемпионате Испании по футболу. Прошлый сезон он провел в "Валенсии", а в следующем будет защищать цвета другой команды из Ла Лиги. 

"Брюгге" уже ведет переговоры о трансфере Яремчука, сообщает Marca

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Роман Яремчук может официально сменить клуб уже на следующей неделе. Украинский форвард продолжит карьеру в Испании, где он хотел остаться после сезона в аренде за местную "Валенсию". 

Роман Яремчук
Роман Яремчук в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В какой клуб перейдет Яремчук 

В сезоне 2023/2024 украинский футболист забил три гола в чемпионате Испании. "Валенсия" хотела продлить аренду форварда, но "Брюгге" отказался. Бельгийцы настаивают на продаже игрока. У "летучих мышей" не нашлось денег на выкуп контракта Яремчука. 

Роман Яремчук на Евро-2024
Роман Яремчук на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

На Романа претендуют турецкий "Трабзонспор" и итальянская "Болонья". Теперь к этим клубам присоединился мадридский "Атлетико". Команда Диего Симеоне отпустила этим летом Мемфиса Депая и Альваро Морату. Новым форвардом "матрасников" должен стать Роман Яремчук. 

"Атлетико" предлагает за украинца 12 млн евро. Клубы продолжают переговоры. 

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб. 

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