Яремчук перейдет в один из самых известных испанских клубов

Роман Яремчук будет играть в известной испанской команде. Фото: instagram.com/uafukraine/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сможет остаться в чемпионате Испании по футболу. Прошлый сезон он провел в "Валенсии", а в следующем будет защищать цвета другой команды из Ла Лиги.

"Брюгге" уже ведет переговоры о трансфере Яремчука, сообщает Marca.

Читайте также:

Роман Яремчук может официально сменить клуб уже на следующей неделе. Украинский форвард продолжит карьеру в Испании, где он хотел остаться после сезона в аренде за местную "Валенсию".

Роман Яремчук в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В какой клуб перейдет Яремчук

В сезоне 2023/2024 украинский футболист забил три гола в чемпионате Испании. "Валенсия" хотела продлить аренду форварда, но "Брюгге" отказался. Бельгийцы настаивают на продаже игрока. У "летучих мышей" не нашлось денег на выкуп контракта Яремчука.

Роман Яремчук на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

На Романа претендуют турецкий "Трабзонспор" и итальянская "Болонья". Теперь к этим клубам присоединился мадридский "Атлетико". Команда Диего Симеоне отпустила этим летом Мемфиса Депая и Альваро Морату. Новым форвардом "матрасников" должен стать Роман Яремчук.

"Атлетико" предлагает за украинца 12 млн евро. Клубы продолжают переговоры.

Напомним, Мудрик готов уйти в аренду из "Челси" в известный зарубежный клуб.

Шевченко решил, какой клуб заменит "Днепр-1" в УПЛ.

Миколенко будет играть в Италии — "Эвертон" провел переговоры с известным клубом.

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.

"Динамо" получит предложение по одной из своих звезд — игроком интересуется немецкий клуб.