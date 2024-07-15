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В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

15 июля 2024 12:58
Валерий Ковалевич - Редактор
Береза назвал имена людей, которые виноваты в ликвидации Днепра-1
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза. Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза объяснил, почему футбольный клуб не может подать заявку для участия в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Будущее команды, которая должна выступить в еврокубках, до сих ор не определено.

Клуб не вышел из отпуска и продолжает терять ведущих футболистов, сообщает football24.ua

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В понедельник, 15 июля, крайний день подачи заявки участия в сезоне 2024/2025 УПЛ для "Днепра-1". Пока непонятно, что ждет команду, которая в прошлом сезоне 4 место в прошлом сезоне. Не исключено, что клуб будет ликвидирован. 

Андрей Русол
Андрей Русол в "Днепре-1". Фото: пресс-служба клуба

Береза объяснил ситуацию в "Днепре-1" 

Почетный президент клуба Юрий Береза заявил, что с марта 2022 года не имеет никакого отношения к финансированию и управлению командой. Этим занимаются инвесторы, которые, по словам Березы, "работали не по средствам" и довели клуб до угрозы исчезновения. 

"Есть инвестор, но мои партнеры не хотят с ним встречаться. Его главное условие — чтобы мои партнеры вышли из клуба. Те люди, которые довели команду до цугундера клуб. Кто? Русол и Фридман. Они должны выйти из клуба, чтобы зашли новые инвесторы. Чтобы клуб жил. К сожалению, они ничего не делают для этого", — объяснил Береза. 

Также почетный президент "Днепра-1" заверил, что ничего не знал об уходе Андрея Русола в "Карпаты". Его очень удивило такое решение бывшего футболиста сборной Украины. 

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро. 

Лунин отказался от выгодного предложения — голкипер выбрал клуб, в котором будет играть. 

Аргентина со слезами Месси вырвала победу у Колумбии в финале Копа Америка. 

Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение. 

скандал спорт футбол УПЛ Днепр-1 Юрий Береза

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