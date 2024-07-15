Харри Кейн объяснил поражение сборной Англии в финале Евро-2024

Харри Кейн после поражения от сборной Испании. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн не смог сдержать эмоции после финального свистка Франсуа Летексье в финале Евро-2024. Опытный футболист объяснил, почему его команда снова не сумела выиграть трофей.

Кейн разочарован отношением болельщиков к сборной Англии, сообщает The Guardian.

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Британские журналисты назвали Харри Кейна одним из главных неудачников в составе сборной Англии. Опытный футболист сыграл в шести финалах за свою карьеру, не выиграл ни одного трофея и не забил в этих матчах ни одного гола.

Речь идет о финале Лиги чемпионов и двух финалах Кубка английской лиги с "Тоттенхэмом", Суперкубке Германии в составе "Баварии" и двух финалах чемпионата Европы.

Харри Кейн с медалью вице-чемпиона Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Что Кейн сказал о поражении сборной Англии

Капитан "трех львов" принес извинения всем болельщикам национальной команды и заявил, что вина за поражение лежит исключительно на футболистах. Он попросил не критиковать тренерский штаб, который сделал все возможное для подготовки сборной Англии к турниру.

"Мы продемонстрировали характер на Евро-2024 и показали, что можем вырывать победу даже в тех матчах, в которых первыми пропускаем гол. Но невозможно так играть в каждом матче. Любая ошибка может лишить нас титула, и проблема в том, что мы до сих пор совершаем эти ошибки", — объяснил Кейн.

Также форвард обратился к болельщикам с просьбой поддерживать команду до конца и не уходить со стадионов до конца матчей.

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

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