Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро arrow

Кейн объяснил, почему сборная Англии проиграла второй подряд финал Евро

15 июля 2024 11:37
Валерий Ковалевич - Редактор
Харри Кейн объяснил поражение сборной Англии в финале Евро-2024
Харри Кейн после поражения от сборной Испании. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн не смог сдержать эмоции после финального свистка Франсуа Летексье в финале Евро-2024. Опытный футболист объяснил, почему его команда снова не сумела выиграть трофей. 

Кейн разочарован отношением болельщиков к сборной Англии, сообщает The Guardian

Читайте также:

Британские журналисты назвали Харри Кейна одним из главных неудачников в составе сборной Англии. Опытный футболист сыграл в шести финалах за свою карьеру, не выиграл ни одного трофея и не забил в этих матчах ни одного гола. 

Речь идет о финале Лиги чемпионов и двух финалах Кубка английской лиги с "Тоттенхэмом", Суперкубке Германии в составе "Баварии" и двух финалах чемпионата Европы.

Харри Кейн
Харри Кейн с медалью вице-чемпиона Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Что Кейн сказал о поражении сборной Англии 

Капитан "трех львов" принес извинения всем болельщикам национальной команды и заявил, что вина за поражение лежит исключительно на футболистах. Он попросил не критиковать тренерский штаб, который сделал все возможное для подготовки сборной Англии к турниру. 

"Мы продемонстрировали характер на Евро-2024 и показали, что можем вырывать победу даже в тех матчах, в которых первыми пропускаем гол. Но невозможно так играть в каждом матче. Любая ошибка может лишить нас титула, и проблема в том, что мы до сих пор совершаем эти ошибки", — объяснил Кейн. 

Также форвард обратился к болельщикам с просьбой поддерживать команду до конца и не уходить со стадионов до конца матчей. 

Напомним, "Динамо" расторгло контракт с известным футболистом.

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Аргентина со слезами Месси вырвала победу у Колумбии в финале Копа Америка. 

Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение. 

спорт футбол Евро-2024 Сборная Англии по футболу Харри Кейн

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля