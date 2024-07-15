Аргентина выиграла Кубок Америки, победив Колумбию в финале

Лионель Месси поздравил Лаутаро Мартинеса с победным голом. Фото: copaamerica.com

В США прошел финал Кубка Америки-2024. В решающем матче сошлись сборные Аргентины и Колумбии.

Команда Аргентины смогла вырвать победу лишь в дополнительное время, сообщил портал Новини.LIVE.

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На стадионе "Хард Рок" в Майами команды не смогли определить победителя в основные 90 минут.

Во втором экстра-тайме победу Аргентине принес форвард "Интера" Лаутаро Мартинес с паса Джовани Ло Чельсо.

Аргентина выиграла второй Кубок Америки подряд. В 2021-м году они выиграли у Бразилии со счетом 1:0.

Также Аргентина вышла на первое место по победам на Копа Америка — 16 трофеев. Они обошли Уругвай — 15 кубков. Интересно, что у легендарных бразильских "пентакампеонов" всего девять побед.

Для Аргентины омрачила матч травма Лионеля Месси. 37-летний форвард и капитан команды во втором тайме столкнулся с игроком Колумбии Луисом Диасом и получил повреждение голеностопа.

Лионель Месси плачет после замены в финале Копа Америка. Фото: скриншот

Месси сильно плакал после того, как его заменили на 65-й минуте матча, ведь это был его последний Копа Америка. При этом он не мог продолжать матч, поскольку его нога сильно распухла.

Аргентина — Колумбия — 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 112

Аргентина: Мартинес, Монтьель (Молина, 72), Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Ди Мария (Отаменди, 117), Мак Аллистер (Паредес, 97), Де Поль, Фернандес (Ло Чельсо, 97), Месси (Гонсалес, 66), Альварес (Мартинес, 97).

Колумбия: Варгас, Ариас, Санчес, Куэста, Мохика, Лерма (Урибе, 105), Ариас (Карраскаль, 105), Риос (Кастаньо, 89), Хамес (Кинтеро, 90), Диас (Борха, 105), Кордоба (Борре, 89).

Попередження: Макаллистер, Ло Чельсо — Кордоба, Борха.

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