Цыганковым заинтересовались гранды из Испании и Германии — готовится трансфер

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/laliga/

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков может начать новый сезон в другом клубе. При этом у игрока будет возможность остаться в Ла Лиге.

В услугах Цыганкова заинтересованы как минимум два известных клуба, сообщает AS.

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Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны". Украинский футболист сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Полузащитник отдыхает после Евро-2024 и пока не известно, в каком клубе он будет играть в следующем сезоне.

Куда может перейти Цыганков

Украинским футболистом интересуется каталонская "Барселона". Трансфер в "сине-гранатовый" клуб может устроить самого Виктора, который не хочет никуда уезжать из Испании. Однако хавбек не является приоритетной трансферной целью для "Барселоны", хотя клуб продолжает следить за ситуацией вокруг Цыганкова.

Виктор Цыганков на тренировке. instagram.com/viktortsygankov/

Другим клубом, который хочет подписать украинца, стал немецкий "РБ Лейпциг". Руководство "быков" готовит официальный запрос в "Жирону" по поводу трансферной стоимости Цыганкова. Главный тренер немецкой команды Марко Розе заинтересован в подписании 26-летнего футболиста. Однако "Жирона" хочет получить за своего игрока не менее 30 млн евро.

Также известно об интересе к Цыганкову со стороны лондонского "Арсенала".

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