Анатолий Трубин выбрал клуб, в который уйдет из Бенфики этим летом

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфика" собирается заработать на трансфере Анатолия Трубина более 30 млн евро. Голкипер сборной Украины скоро уйдет из португальской команды.

Уже известно, в каком клубе продолжит карьеру молодой вратарь, сообщает Daily Mail.

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Анатолий Трубин провел в "Бенфике" только один сезон. Он провел в составе португальской команды 48 матчах во всех турнирах. Украинец пропустил 47 голов и в 17 поединках сохранил собственные ворота в неприкосновенности. Успешная игра вратаря привлекла к нему внимание со стороны многих клубов, и один из них приготовил для "Бенфики" выгодное предложение.

Анатолий Трубин готовится к смене клуба. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный претендент на Трубина

Контракт украинца с португальским клубом действует до лета 2028 года. Однако "Бенфика" всегда готова продавать футболистов, которые прогрессируют в команде, и Трубин не является исключением. Год назад португальцы заплатили "Шахтеру" за голкипера 10 млн евро. В ближайшее время "Бенфика" может продать украинского футболиста за 30 млн.

В услугах 22-летнего вратаря заинтересован "Манчестер Юнайтед", который является активным игроком на летнем трансферном рынке. Однако "красные дьяволы" стремятся избежать прошлых ошибок. Английский клуб больше не тратит на трансфер одного футболиста 80 и больше млн евро.

"МЮ" этим летом подпишет несколько игроков, за каждого из которых англичане заплатит не больше 35 млн евро. Анатолий Трубин входит в список потенциальных новичков "красных дьяволов". Клубы готовятся к переговорам. "Бенфика" готова снизить трансферную стоимость игрока, чтобы заработать на его продаже уже этим летом.

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