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Трубін обрав новий клуб — Бенфіка знизить трансферну вартість українця

11 липня 2024 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анатолій Трубін обрав клуб, до якого піде з Бенфіки цього літа
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Бенфіка" збирається заробити на трансфері Анатолія Трубіна понад 30 млн євро. Голкіпер збірної України незабаром піде з португальської команди.

Вже відомо, в якому клубі продовжить кар'єру молодий воротар, повідомляє Daily Mail.

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Анатолій Трубін провів у "Бенфіці" лише один сезон. Він провів у складі португальської команди 48 матчів у всіх турнірах. Українець пропустив 47 голів і у 17 поєдинках зберіг власні ворота у недоторканності. Успішна гра воротаря привернула до нього увагу з боку багатьох клубів, і один із них приготував для "Бенфіки" вигідну пропозицію.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін готується до зміни клубу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Головний претендент на Трубіна

Контракт українця з португальським клубом діє до літа 2028 року. Проте "Бенфіка" завжди готова продавати футболістів, які прогресують у команді, і Трубін не є винятком. Рік тому португальці заплатили "Шахтарю" за голкіпера 10 млн євро. Найближчим часом "Бенфіка" може продати українського футболіста за 30 мільйонів.

У послугах 22-річного воротаря зацікавлений "Манчестер Юнайтед", який є активним гравцем на літньому трансферному ринку. Проте "червоні дияволи" прагнуть уникнути минулих помилок. Англійський клуб більше не витрачає на трансфер одного футболіста 80 і більше мільйонів євро.

"МЮ" цим літом підпише декілька гравців, за кожного з яких англійці заплатять не більше ніж 35 млн євро. Анатолій Трубін входить до списку потенційних новачків "червоних дияволів". Клуби готуються до переговорів. "Бенфіка" готова знизити трансферну вартість гравця, щоб заробити на його продажу вже цього літа.

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