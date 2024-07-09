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Яремчук та Ванат можуть стати одноклубниками у відомій команді — деталі

9 липня 2024 14:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук та Ванат можуть продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії
Владислав Ванат святкує гол у чемпіонаті України. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти збірної України Роман Яремчук та Владислав Ванат можуть переїхати до Італії. У послугах форвардів зацікавлений клуб, який здивував уболівальників минулого сезону.

Обидва українці увійшли до списку потенційних новачків італійського клубу під час літнього трансферного вікна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Роман Яремчук продовжує пошуки нового клубу. Його контракт належить "Брюгге", але бельгійці не розраховують на українця. Гравця хотів отримати "Трабзонспор", проте у форварда з'явився новий варіант продовження кар'єри.

Роман Яремчук може перейти до Болонії
Роман Яремчук у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Контракт Владислава Ваната із "Динамо" діє до літа 2027 року. Київський клуб не хоче продавати кращого бомбардира минулого сезону, але вигідна пропозиція здатна змінити думку української команди.

Владислав Ванат може піти з Динамо
Владислав Ванат може піти із "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Куди перейдуть Яремчук та Ванат

За підсумками сезону 2023/2024 "Болонья" посіла п'яте місце у турнірній таблиці та виборола право зіграти у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Новий головний тренер команди Вінченцо Італьяно хоче підсилити атаку перед єврокубковими матчами.

Ванат та Яремчук опинилися у списку гравців, яких хоче підписати "Болонья". Найближчим часом "Динамо" та "Брюгге" отримають запит про трансфер гравців.

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