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Роналду вперше назвав термін завершення кар'єри — коли це станеться

9 липня 2024 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кріштіану Роналду назвав терміни завершення кар'єри гравця
Кріштіану Роналду на чемпіонаті Європи з футболу. Фото: Reuters/Fabian Bimmer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Кріштіану Роналду готується до серйозних змін у своїй кар'єрі. Досвідчений футболіст збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" заговорив про завершення кар'єри.

Роналду розповів про те, скільки ще років має намір провести у футболі, повідомляє O Jogo.

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Лідер команди "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду не зумів здійснити мрію та виграти другий чемпіонат Європи у кар'єрі. Збірна Португалії залишила Євро-2024 після поразки від збірної Франції за пенальті у чемпіонаті турніру. Футболіст підтвердив, що ця континентальна першість стала останньою в його кар'єрі.

Кріштіану Роналду та Пепе
Кріштіану Роналду втішає Пепе після вильоту з Євро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Коли Роналду піде з футболу

Проте виліт Португалії до Євро-2024 не означає, що Кріштіану збирається піти з клубу чи національної команди. Він, як і раніше, сподівається виступити на Кубку Світу у 2026 році. Але 39-річний Роналд має ще одну мрію, яку він хоче здійснити у професійному спорті.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу за збірну Португалії. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Португалець хоче зіграти в офіційному матчі разом зі своїм старшим сином. Кріштіану Роналду Жуніор народився 2010 року, зараз йому 14 років. До дебюту юного футболіста у професійному спорті залишилося два чи три роки. Це означає, що і сам Роналду виходитиме на поле як мінімум до 2026 року.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср

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