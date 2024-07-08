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Шевченко не був основною кандидатурою на посаду голови УАФ — хто був номером один

8 липня 2024 10:49
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Агабекян Карен
редактор
Андрей Шевченко возглавил УАФ после отказа Сергея Реброва
Глава УАФ Андрій Шевченко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українську асоціацію футболу 25 січня 2024 року очолив легендарний гравець, володар Золотого м’яча Андрій Шевченко. При цьому, він не був першим варіантом на цю посаду.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

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Шевченко не мав очолити УАФ

За інформацією джерела, після того, як було прийняте рішення про відсторонення від посади Андрія Павелка, почали шукати йому заміну.

УАФ мав очолити нинішній головний тренер збірної України та віцепрезидент УАФ Сергій Ребров. Саме в ньому бачили заміну Павелку.

Сергей Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Фахівець отримав цю пропозицію та відмовився від неї, оскільки вважає себе тренером, а не функціонером. Лише після відмови Реброва звернулися до Шевченка.

Також джерело зазначило, що Ребров не хотів бути віцепрезидентом УАФ, але його зміг умовити Шевченко, який хотів мати навколо себе сильну команду.

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УАФ футбол Андрій Шевченко Сергій Ребров

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