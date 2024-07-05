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Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

5 липня 2024 10:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ілля Забарний перейде до одного з найбільш титулованих клубів світу
Ілля Забарний на чемпіонаті Європи з футболу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Борнмута" розпочало пошуки нового центрального захисника. Найближчим часом футболіста збірної України Іллю Забарного буде продано, йому необхідна заміна.

Забарний може залишити "Борнмут" до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє Daily Star.

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Впевнена гра Іллі Забарного на чемпіонаті Європи з футболу остаточно переконала потенційних покупців у доцільності трансферу 21-річного гравця. Новий сезон українець зустріне в одному із найвідоміших клубів світу.

Де гратиме Забарний

"Борнмут" має декілька пропозицій щодо трансферу молодого захисника. Найбільшу активність виявляє мюнхенська "Баварія". Німецький клуб готується до продажу Маттейса Де Лігта. Один із найтитулованіших клубів світу шукає заміну нідерландському захиснику.

Ілля Забарний
Ілля Забарний на Євро-2024. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані декілька років працював в англійській Прем'єр-лізі та знає багатьох гравців із цього чемпіонату. Він упевнений, що Ілля Забарний зможе на довгі роки стати основним захисником німецької команди.

"Баварія" готова запропонувати за українця 30 млн євро, але "Борнмут" хоче заробити на цьому трансфері щонайменше на п'ять млн більше. Клуби готуються до переговорів.

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