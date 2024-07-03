Анатолій Трубін цього літа перейде у відомий англійський клуб

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Воротар "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін отримав декілька тижнів відпустки після вильоту національної команди з чемпіонату Європи. Велика ймовірність, що новий сезон голкіпер відіграє не в чемпіонаті Португалії.

"Бенфіка" чекає на пропозицію про трансфер Трубіна від потенційного покупця, повідомляє Daily Star.

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Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" розрахований до літа 2028 року. Португальський клуб задоволений виступами українця минулого сезону, але готовий його продати, якщо опустить вигідну пропозицію. Все йде до того, що трансфер голкіпера відбудеться найближчими тижнями.

Анатолій Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін переїде до Англії

Одразу декілька відомих європейських клубів претендують на 22-річного воротаря, який став основним гравцем національної команди на Євро-2024. Завдяки вдалій грі Трубіна на континентальній першості трансферна вартість воротаря зросла. Тепер "Бенфіка" хоче отримати за гравця 35 млн євро.

Головним претендентом на Трубіна став "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб хоче замінити основного воротаря перед стартом сезону 2024/2025 в АПЛ. Тренерський штаб "червоних дияволів" упевнений, що українець зможе швидко адаптуватися до команди. Клуб вже складає запит до "Бенфіки" з приводу трансферу Трубіна.

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