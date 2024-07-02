Лунін зацікавив відомий клуб — Реал може погодитися на трансфер

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Мадридський "Реал" ухвалив рішення продати голкіпера збірної України Андрія Луніна, який не поспішає продовжувати контракт з іспанським клубом. "Бланкос" можуть отримати ще одну пропозицію щодо свого гравця.

Трансфер Луніна має відбутися вже найближчими тижнями, повідомляє AS.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" не готовий гарантувати Андрію Луніну місце в основному складі команди. Минулого сезону українець 31 матч, пропустив 32 голи та у 12 поєдинках зберігав свої ворота у недоторканності. Але це не допомогло йому у боротьбі з Тібо Куртуа.

Андрій Лунін у матчі з Румунією на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Куди Лунін піде з "Реалу"

Мадридці хотіли б зберегти у складі українця, але голкіпер хоче отримувати стабільну ігрову практику. Саме тому він відмовляється продовжувати контракт, який спливає влітку 2025 року. "Реал" буде змушений протиснути воротаря, щоб не втратити його безкоштовно.

Новим претендентом на Луніна став "Ювентус". Італійський клуб шукає заміну ветерану Войцеху Щенсному, який найближчим часом залишить туринську команду. Тренерський штаб "старої синьйори" хотів би бачити українця в команді.

"Ювентус" готує "Реалу" пропозицію щодо трансферу Луніна. Туринці можуть заплатити іспанцям 20 млн євро за воротаря збірної України.

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