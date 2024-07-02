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Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з Реала

2 липня 2024 11:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін зацікавив відомий клуб — Реал може погодитися на трансфер
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" ухвалив рішення продати голкіпера збірної України Андрія Луніна, який не поспішає продовжувати контракт з іспанським клубом. "Бланкос" можуть отримати ще одну пропозицію щодо свого гравця.

Трансфер Луніна має відбутися вже найближчими тижнями, повідомляє AS.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" не готовий гарантувати Андрію Луніну місце в основному складі команди. Минулого сезону українець 31 матч, пропустив 32 голи та у 12 поєдинках зберігав свої ворота у недоторканності. Але це не допомогло йому у боротьбі з Тібо Куртуа.

Андрій Лунін на Євро-2024
Андрій Лунін у матчі з Румунією на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Куди Лунін піде з "Реалу"

Мадридці хотіли б зберегти у складі українця, але голкіпер хоче отримувати стабільну ігрову практику. Саме тому він відмовляється продовжувати контракт, який спливає влітку 2025 року. "Реал" буде змушений протиснути воротаря, щоб не втратити його безкоштовно.

Новим претендентом на Луніна став "Ювентус". Італійський клуб шукає заміну ветерану Войцеху Щенсному, який найближчим часом залишить туринську команду. Тренерський штаб "старої синьйори" хотів би бачити українця в команді.

"Ювентус" готує "Реалу" пропозицію щодо трансферу Луніна. Туринці можуть заплатити іспанцям 20 млн євро за воротаря збірної України.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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