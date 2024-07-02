Кріштіану Роналду встановив новий антирекорд на Євро-2024

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду на останніх хвилинах додаткового часу не зміг реалізувати пенальті у матчі плей-оф Євро-2024 проти Словенії. Португалія обіграла супротивника у серії післяматчевих пенальті.

Про це пише портал Новини.LIVE.

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За повідомленням ЗМІ, Роналду став першим гравцем в історії, який не забив два пенальті за кар'єру у фінальних турнірах Євро.

Відомо, що раніше Роналду також не реалізував пенальті на Євро-2016 проти Австрії — тоді він влучив у штангу.

Португалія обіграла Словенію у серії пенальті та пройшла до наступного етапу чемпіонату.

Водночас було оголошено найкращого гравця цього матчу. Ним став португальський голкіпер Діогу Кошта. Він не пропустив жодного гола у поєдинку, врятувавши при цьому свою команду від пропущеного голу на 115-й хвилині. Також він парирував всі три удари у серії післяматчевих пенальті.

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