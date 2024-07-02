Криштиану Роналду установил новый антирекорд на Евро-2024

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 – чем отличился португалец
Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на последних минутах дополнительного времени не смог реализовать пенальти в матче плей-офф Евро-2024 против Словении. Португалия обыграла противника в серии после матчевых пенальти.
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Роналду установил антирекорд
По сообщению СМИ, Роналду стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти за карьеру в финальных турнирах Евро.
Известно, что ранее Роналду также не реализовал пенальти на Евро-2016 против Австрии, тогда он попал в штангу.
Португалия обыграла Словению в серии пенальти и прошла в следующий этап чемпионата.
В то же время был объявлен лучший игрок этого матча. Им стал португальский голкипер Диогу Кошта. Он не пропустил ни одного гола в поединке, выручив при этом свою команду от пропущенного гола на 115-й минуте. Также он парировал все три удара в серии после матчевых пенальти.
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