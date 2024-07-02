Криштиану Роналду установил новый антирекорд на Евро-2024

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на последних минутах дополнительного времени не смог реализовать пенальти в матче плей-офф Евро-2024 против Словении. Португалия обыграла противника в серии после матчевых пенальти.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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По сообщению СМИ, Роналду стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти за карьеру в финальных турнирах Евро.

Известно, что ранее Роналду также не реализовал пенальти на Евро-2016 против Австрии, тогда он попал в штангу.

Португалия обыграла Словению в серии пенальти и прошла в следующий этап чемпионата.

В то же время был объявлен лучший игрок этого матча. Им стал португальский голкипер Диогу Кошта. Он не пропустил ни одного гола в поединке, выручив при этом свою команду от пропущенного гола на 115-й минуте. Также он парировал все три удара в серии после матчевых пенальти.

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