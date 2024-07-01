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Бущан піде з Динамо — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

1 липня 2024 15:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Георгій Бущан може залишити Динамо вже цього літа — куди перейде воротар
Георгій Бущан під час тренування. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб київського "Динамо" у новому сезоні зробить ставку на одного з молодих воротарів команди. Георгій Бущан може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна.

Голкіпер збірної України продовжить кар'єру в одному з найкращих чемпіонатів Європи, повідомляє Marca.

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Георгій Бущан є вихованцем "Динамо". Воротар виступає у київській команді з 2009 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року, проте новий сезон досвідчений голкіпер може розпочати у закордонному клубі.

Георгій Бущан у збірній України
Георгій Бущан у збірній України. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Куди Бущан піде з "Динамо"

У послугах 30-річного футболіста зацікавлена "Валенсія". Іспанська команда шукає нового воротаря, оскільки успішна гра Георгія Мамардашвілі на Євро-2024 привернула до нього увагу топклубів. Найближчим часом грузинський воротар переїде до іншої команди, а "Валенсія" отримає за нього 35 млн євро. Частину цих коштів буде витрачено на заміну Мамардашвілі.

Георгій Мамардашвілі
Георгій Мамардашвілі на Євро-2024 Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Георгій Бущан потрапив у короткий список іспанського клубу, де минулого сезону виступав інший футболіст збірної України — Роман Яремчук. Найближчим часом "Валенсія" направить запит до "Динамо" про трансфер голкіпера.

Орієнтовна трансферна вартість Бущана становить 7 млн євро. Позиція "Динамо" з приводу відходу воротаря наразі невідома. У разі продажу ветерана його місце в основному складі може посісти Руслан Нещерет.

Нагадаємо, Шапаренко стане гравцем "Лаціо" — відома принизлива сума трансферу. 

"Динамо" зробило пропозицію футболісту збірної Польщі. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Георгій Бущан

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