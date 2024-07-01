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Бущан уйдет из Динамо — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока

1 июля 2024 15:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Георгий Бущан может покинуть Динамо уже этим летом — куда перейдет вратарь
Георгий Бущан во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб киевского "Динамо" в новом сезоне сделает ставку на одного из молодых вратарей команды. Георгий Бущан может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна. 

Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в одном из лучших чемпионатов Европы, сообщает Marca

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Георгий Бущан является воспитанником "Динамо". Вратарь выступает в киевской команде с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, однако новый сезон опытный голкипер может начать в заграничном клубе. 

Георгий Бущан в сборной Украины
Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Куда Бущан уйдет из "Динамо" 

В услугах 30-летнего футболиста заинтересована "Валенсия". Испанская команда ищет нового вратаря, поскольку успешная игра Георгия Мамардашвили на Евро-2024 привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов. В ближайшее время грузинский вратарь переедет в другую команду, а "Валенсия" получит за него 35 млн евро. Часть этих средств будет потрачена на замену Мамардашвили. 

Георгий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили на Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Георгий Бущан попал в шорт-лист испанского клуба, где в прошлом сезоне выступал другой футболист сборной Украины — Роман Яремчук. В ближайшее время "Валенсия" направит запрос в "Динамо" о трансфере голкипера. 

Ориентировочная трансферная стоимость Бущана составляет 7 млн евро. Позиция "Динамо" по поводу ухода вратаря пока неизвестна. В случае продажи ветерана его место в основном составе может занять Руслан Нещерет. 

Напомним, Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера. 

"Динамо" сделало предложение футболисту сборной Польши. 

"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1". 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Георгий Бущан

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