Георгий Бущан может покинуть Динамо уже этим летом — куда перейдет вратарь

Георгий Бущан во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Тренерский штаб киевского "Динамо" в новом сезоне сделает ставку на одного из молодых вратарей команды. Георгий Бущан может сменить клуб уже во время летнего трансферного окна.

Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в одном из лучших чемпионатов Европы, сообщает Marca.

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Георгий Бущан является воспитанником "Динамо". Вратарь выступает в киевской команде с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, однако новый сезон опытный голкипер может начать в заграничном клубе.

Георгий Бущан в сборной Украины. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Куда Бущан уйдет из "Динамо"

В услугах 30-летнего футболиста заинтересована "Валенсия". Испанская команда ищет нового вратаря, поскольку успешная игра Георгия Мамардашвили на Евро-2024 привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов. В ближайшее время грузинский вратарь переедет в другую команду, а "Валенсия" получит за него 35 млн евро. Часть этих средств будет потрачена на замену Мамардашвили.

Георгий Мамардашвили на Евро-2024. Фото: Reuters/Carmen Jaspersen

Георгий Бущан попал в шорт-лист испанского клуба, где в прошлом сезоне выступал другой футболист сборной Украины — Роман Яремчук. В ближайшее время "Валенсия" направит запрос в "Динамо" о трансфере голкипера.

Ориентировочная трансферная стоимость Бущана составляет 7 млн евро. Позиция "Динамо" по поводу ухода вратаря пока неизвестна. В случае продажи ветерана его место в основном составе может занять Руслан Нещерет.

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