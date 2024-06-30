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Динамо сделало предложение футболисту сборной Польши

30 июня 2024 18:20
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Агабекян Карен
редактор
Динамо Киев хочет подписать центрального защитника Лукаша Бейгера
Лукаш Бейгер. Фото: fot. 400mm.pl/Przemysław Karolczuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Главной целью клуба является позиция центрального защитника.

По информации портала Meczyki.pl, "Динамо" обратило взгляд на чемпионат Польши.

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Лукаш Бейгер. Фото: скриншот

"Динамо" сделало предложение

Киевское "Динамо" обратилось в польский "Шленск" по поводу трансфера центрального защитника Лукаша Бейгера.

Источники утверждают, что киевляне очень хочет подписать Бейгера и готовы заплатить нужную сумму.

Сделанное предложение, якобы, финансово выгодное, но футболист опасается войны в Украине. Вероятно, именно из-за опасности для жизни, футболист откажется от перехода.

Также известно, что за футболиста сборной Польши U-21 захотят получить 1,5 млн евро.

Бейгер три года был в структуре английского "Манчестер Юнайтед", где играл в молодежных командах МЮ.

В прошлом сезоне Бейгер сыграл за "Шленск" в 32 матчах чемпионата Польши.

"Динамо" ранее взяло в аренду колумбийца Брайана Себальоса. Он также играет на позиции центрального защитника, но его рост не подошел главному тренеру Александру Шовковскому.

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