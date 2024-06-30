Динамо Киев хочет подписать центрального защитника Лукаша Бейгера

Динамо сделало предложение футболисту сборной Польши
Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Главной целью клуба является позиция центрального защитника.
По информации портала Meczyki.pl, "Динамо" обратило взгляд на чемпионат Польши.
"Динамо" сделало предложение
Киевское "Динамо" обратилось в польский "Шленск" по поводу трансфера центрального защитника Лукаша Бейгера.
Источники утверждают, что киевляне очень хочет подписать Бейгера и готовы заплатить нужную сумму.
Сделанное предложение, якобы, финансово выгодное, но футболист опасается войны в Украине. Вероятно, именно из-за опасности для жизни, футболист откажется от перехода.
Также известно, что за футболиста сборной Польши U-21 захотят получить 1,5 млн евро.
Бейгер три года был в структуре английского "Манчестер Юнайтед", где играл в молодежных командах МЮ.
В прошлом сезоне Бейгер сыграл за "Шленск" в 32 матчах чемпионата Польши.
"Динамо" ранее взяло в аренду колумбийца Брайана Себальоса. Он также играет на позиции центрального защитника, но его рост не подошел главному тренеру Александру Шовковскому.
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