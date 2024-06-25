Зинченко узнал, в какой команде продолжит карьеру — готовится трансфер

Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко этим летом оформит переход в новый клуб. "Канониры" собираются досрочно продать опытного игрока.

"Арсенал" избавится от нескольких футболистов, чтобы заработать деньги на усиление состава, сообщает The Sun.

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Александр Зинченко станет одним из игроков, которые этим летом уйдут из "Арсенала". В клубе составили список из семи игроков, которые будут проданы. В их числе оказался и украинский футболист.

Куда перейдет Зинченко

Главным претендентом на 27-летнего защитник остается мюнхенская "Бавария". В немецком клубе отрицают переговоры с "Арсеналом" по трансферу Зинченко, однако местные спортивные журналисты утверждают, что клубы действительно готовят сделку.

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бавария" заплатит "Арсеналу" 30 млн евро за украинского футболиста. Лондонский клуб получит оплату в течение двух лет. Также в договоре будут предусмотрены бонусы, при выполнении которых "Арсенал" сможет заработать еще пять миллионов.

Контракт с Зинченко будет подписан сроком на три года. В прошлом сезоне украинский защитник сыграл за "канониров" 35 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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