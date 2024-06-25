Зинченко узнал, в какой команде продолжит карьеру — готовится трансфер

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024
Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко этим летом оформит переход в новый клуб. "Канониры" собираются досрочно продать опытного игрока.
"Арсенал" избавится от нескольких футболистов, чтобы заработать деньги на усиление состава, сообщает The Sun.
Александр Зинченко станет одним из игроков, которые этим летом уйдут из "Арсенала". В клубе составили список из семи игроков, которые будут проданы. В их числе оказался и украинский футболист.
Куда перейдет Зинченко
Главным претендентом на 27-летнего защитник остается мюнхенская "Бавария". В немецком клубе отрицают переговоры с "Арсеналом" по трансферу Зинченко, однако местные спортивные журналисты утверждают, что клубы действительно готовят сделку.
"Бавария" заплатит "Арсеналу" 30 млн евро за украинского футболиста. Лондонский клуб получит оплату в течение двух лет. Также в договоре будут предусмотрены бонусы, при выполнении которых "Арсенал" сможет заработать еще пять миллионов.
Контракт с Зинченко будет подписан сроком на три года. В прошлом сезоне украинский защитник сыграл за "канониров" 35 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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