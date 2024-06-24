Сваток и Сарапий уйдут из Днепра-1 в один из лучших клубов Украины

Эдуард Сарапий во время матча. Фото: instagram.com/edson_sarapii/

СК "Днепр-1" может исчезнуть со спортивной карты Украины. Место команды в Премьер-лиге займет другой клуб, а лучших футболистов ждут трансферы.

Эдуард Сарапий и Александр Сваток могут продолжить карьеру в одной команде, сообщает Sport.ua.

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"Днепр-1" может не сыграть больше ни одного матча в своей истории. Предполагалось, что в сезоне 2024/2025 с командой продолжит работу Юрий Максимов, а играть в ней будут те футболисты, который не уйдут летом, а также молодежь. Однако появилась информация, что "Днепр-1" может сняться со всех турниров.

Эдуард Сарапий в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Футболисты "Днепра-1" уже нашли новый клуб

Сразу два игрока "Днепра-1" могут продолжить карьеру в одном и том же клубы. "Полесье" претендует на защитников Александра Сватка и Эдуарда Сарапия. Руководство житомирского клуба уже начало переговоры о трансфере обоих футболистов.

Александр Сваток на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/svatok39/

Сарапий может подписать контракт с "Полесьем" уже в ближайшее время, а вот на Сватка также претендуют "Карпаты" и клуб MLS "Остин". Однако предложение житомирчан оказалось наиболее выгодным и для футболиста, и для "Днепра-1".

В сезоне 2023/2024 Сарапий сыграл в Премьер-лиге 31 матч, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Сваток выходил на поле 31 раз, забил гол и сделал результативную передачу.

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