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Два футболиста Днепра-1 перейдут в амбициозный клуб УПЛ — детали

24 июня 2024 12:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сваток и Сарапий уйдут из Днепра-1 в один из лучших клубов Украины
Эдуард Сарапий во время матча. Фото: instagram.com/edson_sarapii/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

СК "Днепр-1" может исчезнуть со спортивной карты Украины. Место команды в Премьер-лиге займет другой клуб, а лучших футболистов ждут трансферы. 

Эдуард Сарапий и Александр Сваток могут продолжить карьеру в одной команде, сообщает Sport.ua.  

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"Днепр-1" может не сыграть больше ни одного матча в своей истории. Предполагалось, что в сезоне 2024/2025 с командой продолжит работу Юрий Максимов, а играть в ней будут те футболисты, который не уйдут летом, а также молодежь. Однако появилась информация, что "Днепр-1" может сняться со всех турниров. 

Эдуард Сарапий перейдет в Полесье
Эдуард Сарапий в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/edson_sarapii/

Футболисты "Днепра-1" уже нашли новый клуб 

Сразу два игрока "Днепра-1" могут продолжить карьеру в одном и том же клубы. "Полесье" претендует на защитников Александра Сватка и Эдуарда Сарапия. Руководство житомирского клуба уже начало переговоры о трансфере обоих футболистов. 

Александр Сваток
Александр Сваток на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/svatok39/

Сарапий может подписать контракт с "Полесьем" уже в ближайшее время, а вот на Сватка также претендуют "Карпаты" и клуб MLS "Остин". Однако предложение житомирчан оказалось наиболее выгодным и для футболиста, и для "Днепра-1". 

В сезоне 2023/2024 Сарапий сыграл в Премьер-лиге 31 матч, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Сваток выходил на поле 31 раз, забил гол и сделал результативную передачу. 

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спорт
футбол
Футбол трансферы
УПЛ
Днепр-1
Полесье
Александр Сваток
Эдуард Сарапий

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