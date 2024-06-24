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Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины

24 июня 2024 07:15
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Александр Зинченко рассказал о жестком разговоре президента УАФ Андрея Шевченко с игроками
Александр Зинченко. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о жестком разговоре президента УАФ Андрея Шевченко с игроками. По его словам, после поражения в матче с Румынией досталось всем.

Об этом пишет SportNews.

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После поражения сборной Украины в групповом этапе в матче против Румынии на Евро-2024 Шевченко провел жесткий разговор с подопечными Сергея Реброва.

Зинченко подтвердил, что такой разговор действительно был, однако он не присутствовал на нем.

"Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артемом там не было, а, может, и к счастью. Потому что получили на орехи все мы", — говорит Зинченко.

Также он поделился, что все слова, которые услышали игроки сборной были заслуженными.

"Как я и говорил, всю ту порцию критики, слова, которые были проговорены после матча и тренерским штабом, и мы друг другу – все было по заслугах. Потому что так играть было нельзя", — рассказал Зинченко.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Александр Зинченко
Евро-2024

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