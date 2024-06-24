Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о жестком разговоре президента УАФ Андрея Шевченко с игроками. По его словам, после поражения в матче с Румынией досталось всем.
Об этом пишет SportNews.
Шевченко жестко разговаривал с игроками
После поражения сборной Украины в групповом этапе в матче против Румынии на Евро-2024 Шевченко провел жесткий разговор с подопечными Сергея Реброва.
Зинченко подтвердил, что такой разговор действительно был, однако он не присутствовал на нем.
"Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артемом там не было, а, может, и к счастью. Потому что получили на орехи все мы", — говорит Зинченко.
Также он поделился, что все слова, которые услышали игроки сборной были заслуженными.
"Как я и говорил, всю ту порцию критики, слова, которые были проговорены после матча и тренерским штабом, и мы друг другу – все было по заслугах. Потому что так играть было нельзя", — рассказал Зинченко.
Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.
Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.
Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.
Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.
"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком идет речь.
Читайте Новини.LIVE!