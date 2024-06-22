Ребров назвав найкращих гравців збірної України на Євро-2024

Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зізнався, що йому складно вносити зміни до стартового складу своєї команди. Наставник випустив у матчі зі Словаччиною одразу декілька нових гравців порівняно з поєдинком проти Румунії.

Тренер зазначив в інтерв'ю офіційному сайту УАФ, що відновлення гравців відіграє важливу роль із погляду перспектив команди на Євро-2024.

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Збірна України зуміла здобути вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та зберегла шанси на вихід у плей-офф континентальної першості. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров подякував своїм гравцям і нагадав, що важливо встигнути відновитися перед вирішальним поєдинком із Бельгією.

Сергій Ребров вітає команду із перемогою. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кого Ребров виділив у складі збірної України

Наставник "синьо-жовтих" зізнався, що у перерві матчу зі Словаччиною змінив модель гри своєї команди. Після перерви збірна України почала створювати більше моментів біля воріт суперника.

Сергій Ребров окремо відзначив внесок у перемогу Миколи Шапаренка та Михайла Мудрика. Півзахисник "Динамо" забив перший гол своєї команди на турнірі, а вінгер "Челсі" провів другий матч поспіль на найвищому рівні.

"Я вдячний усім хлопцям за те, що віддали всі сили заради перемоги. У нас був план на цей поєдинок. Було важливо завантажувати роботою словацьких захисників, постійно доставляти м'яч до їхнього штрафного майданчика. Володіння м'ячем, реакція на події в поєдинку, небезпечні моменти — все це мало велике значення", — розповів Ребров.

Збірна України зіграє наступний матч із Бельгією у середу, 26 червня.

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