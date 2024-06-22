Ребров назвал лучших игроков сборной Украины на Евро-2024

Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался в том, что ему сложно вносить изменения в стартовый состав своей команды. Наставник выпустил в матче со Словакией сразу несколько новых игроков по сравнению с поединком против Румынии.

Тренер отметил в интервью официальному сайту УАФ, что восстановление игроков играет важную роль с точки зрения перспектив команды на Евро-2024.

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Сборная Украины сумела одержать волевую победу над Словакией (2:1) и сохранила шансы на выход в плей-офф континентального первенства. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поблагодарил своих игроков и напомнил, что важно успеть восстановиться перед решающим поединком с Бельгией.

Сергей Ребров поздравляет команду с победой. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кого Ребров выделил в составе сборной Украины

Наставник "сине-желтых" признался, что в перерыве матча со Словакией изменил модель игры своей команды. После перерыва сборная Украины начала создавать больше моментов у ворот соперника.

Сергей Ребров отдельно отметил вклад в победу Николая Шапаренко и Михаила Мудрика. Полузащитник "Динамо" забил первый гол своей команды на турнире, а вингер "Челси" провел второй матч подряд на высоком уровне.

"Я благодарен всем ребятам за то, что отдали все силы ради победы. У нас был план на этот поединок. Было важно загружать работой словацких защитников, постоянно доставлять мяч в их штрафную. Владение мячом, реакция на события в поединке, опасные моменты — все это имело большое значение", — рассказал Ребров.

Сборная Украины сыграет следующий матч с Бельгией в среду, 26 июня.

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