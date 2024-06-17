Зинченко готовится к уходу из Арсенала в известный французский клуб

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко будет вынужден перейти в другой клуб. Тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на опытного игрока.

Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала", сообщает Daily Mail.

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Руководство лондонского "Арсенала" собирается выставить на трансфер сразу несколько игроков. В их числе оказался и украинский защитник Александр Зинченко. Деньги, которые "канониры" получат от продаж футболистов, будут потрачены на усиление состава.

Новый чемпионат для Зинченко

Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В его услугах заинтересован местный "Марсель", который в новом сезоне будет тренировать Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист прекрасно знаком с возможностями Зинченко. Он считает, что опыт Александра пригодится "Марселю" в борьбе за чемпионский титул с "ПСЖ".

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Олимпик" уже готовит предложение "Арсеналу" по Зинченко. Французы предложат "канонирам" 25 млн евро за 27-летнего игрока. Сам Александр заинтересован в этом переходе ради стабильной игровой практики в новом сезоне.

Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" весной этого года. За весь сезон 2023/2024 украинец сыграл в составе "канониров" 35 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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