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Зинченко определился с новым клубом — Арсенал готовит трансфер

17 июня 2024 07:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко готовится к уходу из Арсенала в известный французский клуб
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко будет вынужден перейти в другой клуб. Тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на опытного игрока. 

Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала", сообщает Daily Mail

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Руководство лондонского "Арсенала" собирается выставить на трансфер сразу несколько игроков. В их числе оказался и украинский защитник Александр Зинченко. Деньги, которые "канониры" получат от продаж футболистов, будут потрачены на усиление состава. 

Новый чемпионат для Зинченко 

Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В его услугах заинтересован местный "Марсель", который в новом сезоне будет тренировать Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист прекрасно знаком с возможностями Зинченко. Он считает, что опыт Александра пригодится "Марселю" в борьбе за чемпионский титул с "ПСЖ". 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

"Олимпик" уже готовит предложение "Арсеналу" по Зинченко. Французы предложат "канонирам" 25 млн евро за 27-летнего игрока. Сам Александр заинтересован в этом переходе ради стабильной игровой практики в новом сезоне. 

Зинченко потерял место в основном составе "Арсенала" весной этого года. За весь сезон 2023/2024 украинец сыграл в составе "канониров" 35 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, "Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика.

"Жирона" Довбика и Цыганкова хочет купить игрока из чемпионата России. 

Александр Зинченко
футбол
Арсенал
спорт
Футбол трансферы

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