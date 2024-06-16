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Жирона Довбика и Цыганкова хочет купить игрока из чемпионата России

16 июня 2024 11:12
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Агабекян Карен
редактор
Армянин Эдуард Сперцян стал трансферной целью испанской Жироны
Футболисты испанской "Жироны". Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Испанская "Жирона" после успешного сезона получила деньги на новые трансферы. Клуб планирует возместить свои потери.

Чтобы найти новых игроков "Жирона" обратила внимание на российский рынок, сообщили росСМИ.

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Кто стал целью "Жироны"

По информации источника, "Жирона" пытается оформить переход полузащитника сборной Армении и российского "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян. Фото: росСМИ

Каталонцы, якобы, связывались с полузащитником и спрашивали его о желании сменить клуб и готовности к переезду в Испанию.

На текущий момент "Жирона" ждет ответ от Сперцяна и если футболист согласится, то клуб направит предложение "Краснодару".

В прошлом сезоне Сперцян в 29 матчах забил 11 мячей и сделал три ассиста.

"Жирона" в сезоне 2023/2024 гг. впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Испании и вышла в Лигу чемпионов. Каталонцы ранее никогда не играли в еврокубках.

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры.

Довбик принял решение уйти из "Жироны" — известно, какой клуб выбрал форвард.

Маркевич посоветовал Довбику идеальный клуб для продолжения карьеры.

Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

Суркис улучшил предложение для "Зари" — "Динамо" хочет подписать звезду УПЛ.

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