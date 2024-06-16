Армянин Эдуард Сперцян стал трансферной целью испанской Жироны

Жирона Довбика и Цыганкова хочет купить игрока из чемпионата России
Испанская "Жирона" после успешного сезона получила деньги на новые трансферы. Клуб планирует возместить свои потери.
Чтобы найти новых игроков "Жирона" обратила внимание на российский рынок, сообщили росСМИ.
Кто стал целью "Жироны"
По информации источника, "Жирона" пытается оформить переход полузащитника сборной Армении и российского "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Каталонцы, якобы, связывались с полузащитником и спрашивали его о желании сменить клуб и готовности к переезду в Испанию.
На текущий момент "Жирона" ждет ответ от Сперцяна и если футболист согласится, то клуб направит предложение "Краснодару".
В прошлом сезоне Сперцян в 29 матчах забил 11 мячей и сделал три ассиста.
"Жирона" в сезоне 2023/2024 гг. впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Испании и вышла в Лигу чемпионов. Каталонцы ранее никогда не играли в еврокубках.
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