Армянин Эдуард Сперцян стал трансферной целью испанской Жироны

Футболисты испанской "Жироны". Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" после успешного сезона получила деньги на новые трансферы. Клуб планирует возместить свои потери.

Чтобы найти новых игроков "Жирона" обратила внимание на российский рынок, сообщили росСМИ.

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По информации источника, "Жирона" пытается оформить переход полузащитника сборной Армении и российского "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян. Фото: росСМИ

Каталонцы, якобы, связывались с полузащитником и спрашивали его о желании сменить клуб и готовности к переезду в Испанию.

На текущий момент "Жирона" ждет ответ от Сперцяна и если футболист согласится, то клуб направит предложение "Краснодару".

В прошлом сезоне Сперцян в 29 матчах забил 11 мячей и сделал три ассиста.

"Жирона" в сезоне 2023/2024 гг. впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Испании и вышла в Лигу чемпионов. Каталонцы ранее никогда не играли в еврокубках.

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