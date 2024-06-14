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Довбик признался, кто помог ему стать лучшим игроком Жироны

14 июня 2024 19:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть "Пичичи"
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик впервые поделился историей о том, кто помог ему стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Национальная команда поддерживала игрока во время гонки с конкурентами. 

Довбик признался, что в дело вмешались потусторонние силы, сообщает SportArena

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Артем Довбик в свой дебютный сезон в Испании стал самым результативным футболистом Ла Лиги. Он забил 24 гола, завоевал "Трофео Пичичи" и стал "Лучшим игроком сезона" в каталонском клубе. 

Георгий Бущан и Роман Яремчук
Георгий Бущан и Роман Яремчук. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Кто помог Довбику выиграть "Пичичи" 

Форвард признался, что партнеры по сборной Украины поддерживали его во время бомбардирского спора в Испании. Особое усердие проявил голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан. 

Незадолго до финиша сезона в Испании вратарь спросил форварда, хочет ли Артем завоевать "Пичичи". После этого Бущан "зарядил" бутсы Довбика и провел какой-то ритуал, который известен только голкиперу. В итоге "Жирона" в последнем туре разгромила "Гранаду" (7:0), а украинец забил три гола и опередил конкурентов в бомбардирской гонке. 

"В сборной встретили все: "Пичичи!" Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что перед последним сбором он зарядил мои бутсы", — рассказал Довбик. 

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Артем Довбик
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