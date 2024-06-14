Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть "Пичичи"

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик впервые поделился историей о том, кто помог ему стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Национальная команда поддерживала игрока во время гонки с конкурентами.

Довбик признался, что в дело вмешались потусторонние силы, сообщает SportArena.

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Артем Довбик в свой дебютный сезон в Испании стал самым результативным футболистом Ла Лиги. Он забил 24 гола, завоевал "Трофео Пичичи" и стал "Лучшим игроком сезона" в каталонском клубе.

Георгий Бущан и Роман Яремчук. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Кто помог Довбику выиграть "Пичичи"

Форвард признался, что партнеры по сборной Украины поддерживали его во время бомбардирского спора в Испании. Особое усердие проявил голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан.

Незадолго до финиша сезона в Испании вратарь спросил форварда, хочет ли Артем завоевать "Пичичи". После этого Бущан "зарядил" бутсы Довбика и провел какой-то ритуал, который известен только голкиперу. В итоге "Жирона" в последнем туре разгромила "Гранаду" (7:0), а украинец забил три гола и опередил конкурентов в бомбардирской гонке.

"В сборной встретили все: "Пичичи!" Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что перед последним сбором он зарядил мои бутсы", — рассказал Довбик.

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