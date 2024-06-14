Довбик розповів, як Бущан допоміг йому виграти "Пічічі"

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Форвард "Жирони" та збірної України Артем Довбик вперше поділився історією про те, хто допоміг йому стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Національна команда підтримувала гравця під час перегонів із конкурентами.

Довбик зізнався, що в справу втрутилися потойбічні сили, повідомляє SportArena.

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Артем Довбик у свій дебютний сезон в Іспанії став найрезультативнішим футболістом Ла-Ліги. Він забив 24 голи, завоював "Трофео Пічічі" і став "Кращим гравцем сезону" у каталонському клубі.

Георгій Бущан та Роман Яремчук. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Хто допоміг Довбику виграти "Пічічі"

Форвард зізнався, що партнери зі збірної України підтримували його під час бомбардирської суперечки в Іспанії. Особливу старанність виявив голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан.

Незадовго до фінішу сезону в Іспанії воротар спитав форварда, чи хоче Артем завоювати "Пічічі". Після цього Бущан "зарядив" бутси Довбика та провів якийсь ритуал, який відомий лише голкіперу. У підсумку "Жирона" в останньому турі розгромила "Гранаду" (7:0), а українець забив три голи та випередив конкурентів у бомбардирських перегонах.

"У збірній зустріли всі: "Пічічі!" Привітали, зробили коридор. Жора Бущан каже, що це 50% його заслуги, бо перед останнім збором він зарядив мої бутси", — розповів Довбик.

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