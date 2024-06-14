Лунін піде з Реала — українцю вже знайшли заміну

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

У мадридському "Реалі" впевнені, що Андрій Лунін цього літа піде з клубу. Тренерський штаб "бланкос" вже знайшов гравця, який зможе замінити воротаря збірної України.

"Реал" готується до переговорів з "Еспаньйолом", повідомляє Diario AS.

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті має намір і наступного сезону випускати у стартовому складі Тібо Куртуа. Бельгієць залишиться основним воротарем мадридської команди, а Андрій Лунін може залишити клуб.

Жоан Гарсія під час матчу. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Хто замінить Луніна у "Реалі"

Мадридці планують підписати голкіпера "Еспаньйола" Жоана Гарсію в тому випадку, якщо українець все ж таки вирішить змінити команду. Контракт 23-річного гравця з "папугами" діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість складе 20 млн євро, якщо команда зможе повернутися до Ла-Ліги.

Лунін (ліворуч), Циганков та Ванат у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Реал" готовий підписати Гарсію, щоб він посів місце резервного воротаря у команді. При цьому "королівський клуб" хоче заробити на трансфері Луніна щонайменше 30 млн євро. Українцем цікавляться одразу кілька клубів.

Фаворитом у боротьбі за Луніна залишається мюнхенська "Баварія", яка продовжує стежити за розвитком ситуації із голкіпером. "Манчестер Юнайтед" вибув із боротьби за Андрія, але футболістом зацікавився "Арсенал".

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