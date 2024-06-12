Футболіст збірної України продовжить кар'єру в США — трансфер узгоджено

Сваток (праворуч), Зінченко та Яремчук. Фото: instagram.com/svatok39/

Захисник "Дніпра-1" та збірної України Олександр Сваток готується до зміни клубу. Капітан однієї з команд УПЛ продовжить кар'єру в американській лізі MLS.

Сваток уже погодив попередні умови контракту з новим клубом, повідомляє портал "Футбольні трансфери".

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Футболісти збірної України дякують вболівальникам. Фото: instagram.com/svatok39/

Де гратиме Сваток

Головним претендентом на капітана "Дніпра-1" виявився клуб Західної конференції MLS "Остін", який є середняком регулярної першості. Потенційні покупці понад рік стежили за прогресом 29-річного гравця, після чого погодили його трансфер.

Вихованця "Дніпра-1" Сваток також виступав за "Волинь", "Зорю" та хорватський "Хайдук". Ним цікавилися деякі клуби УПЛ, проте футболіст вирішив переїхати до США. Офіційно про трансфер оголосять після Євро-2024.

Минулого сезону Сваток провів 31 матч, забив 1 гол і зробив одну результативну передачу.

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