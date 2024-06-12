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Сваток погодив трансфер із Дніпра-1 у відомий клуб — деталі

12 червня 2024 18:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст збірної України продовжить кар'єру в США — трансфер узгоджено
Сваток (праворуч), Зінченко та Яремчук. Фото: instagram.com/svatok39/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник "Дніпра-1" та збірної України Олександр Сваток готується до зміни клубу. Капітан однієї з команд УПЛ продовжить кар'єру в американській лізі MLS.

Сваток уже погодив попередні умови контракту з новим клубом, повідомляє портал "Футбольні трансфери".

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Олександр Сваток стане другим гравцем "Дніпра-1" після Олександра Піхальонка, який піде з клубу цього літа. Юрій Максимов вивів команду до єврокубків, але "Дніпро-1" не в змозі утримати своїх лідерів через фінансові проблеми.

Збірна України
Футболісти збірної України дякують вболівальникам. Фото: instagram.com/svatok39/

Де гратиме Сваток

Головним претендентом на капітана "Дніпра-1" виявився клуб Західної конференції MLS "Остін", який є середняком регулярної першості. Потенційні покупці понад рік стежили за прогресом 29-річного гравця, після чого погодили його трансфер.

Вихованця "Дніпра-1" Сваток також виступав за "Волинь", "Зорю" та хорватський "Хайдук". Ним цікавилися деякі клуби УПЛ, проте футболіст вирішив переїхати до США. Офіційно про трансфер оголосять після Євро-2024.

Минулого сезону Сваток провів 31 матч, забив 1 гол і зробив одну результативну передачу.

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футбол
Олександр Сваток
Дніпро-1
спорт
Футбол трансфери

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