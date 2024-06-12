Динамо влітку отримає пропозиції щодо Бражка, Бущана та Тимчика

Володимир Бражко на полі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Керівництво київського "Динамо" найближчими тижнями може оформити трансфери одразу декількох своїх футболістів. У столичного клубу є пропозиції щодо Владимира Бражка.

Окрім хавбека з "Динамо" можуть піти ще як мінімум два гравці, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

Півзахисник збірної України Володимир Бражко зацікавив клуби з Італії, Англії та Туреччини. "Ліверпуль", "Мілан" та "Галатасарай" готові зробити "Динамо" пропозиції щодо 22-річного гравця. У сезоні 2023/2024 хавбек зіграв за київську команду 30 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів, зробив 3 результативні передачі та отримав виклик до збірної України.

Бущан у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто ще піде з "Динамо"

Президент столичного клубу Ігор Суркіс може відпустити інших футболістів команди. Воротарем Георгієм Бущаном цікавляться одразу кілька турецьких клубів. "Динамо" хоче заробити на цьому трансфері не менше трьох мільйонів євро.

Олександр Тимчик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Контракт правого захисника Олександра Тимчика з киянами діє до літа 2025 року. За кар'єрою 27-річного правого захисника спостерігає італійська "Рома". Цей клуб готовий заплатити "Динамо" 2,5 млн євро за футболіста збірної України.

Також закордонні клуби цікавляться Владиславом Ванатом та Миколою Шапаренком, але пропозицій про їх перехід поки не надходило.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" продасть гравця після Євро-2024.

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо.

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди.

Маліновський розповів про перехід у житомирське "Полісся".