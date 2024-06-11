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Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди

11 червня 2024 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хосеп Гвардіола назвав головних фаворитів Євро-2024
Тренер Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола збирається дивитися вдома по телевізору матчі чемпіонату Європи з футболу. Каталонський фахівець назвав декілька команд, які можуть здобути перемогу на континентальній першості.

Гвардіола вважає фаворитами турніру команди, в яких грають футболісти "Манчестер Сіті", повідомив журналіст Віктор Наварро у соціальній мережі X.

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Наставник "Манчестер Сіті" вважає, що збірні Німеччини та Іспанії мають високі шанси на перемогу в Євро-2024. Він назвав ці команди зрілими та готовими завоювати трофей. У складі обох збірних є футболісти, які перебувають на піку своїх ігрових кар'єр.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола святкує перемогу у чемпіонаті Англії. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Шанси збірної Англії на перемогу

Хосепу Гвардіолі цікаво, як підопічні Гарета Саутгейта виступатимуть на Євро-2024. Тренер вважає цю команду однією із найсильніших збірних Європи, яка вже давно є стабільним фаворитом будь-якого турніру.

За словами Гвардіоли, у збірної Англії чудовий підбір футболістів у півзахисті та атаці. І цій команді давно час зробити вирішальний крок і завоювати трофей.

На груповому етапі Євро-2024 збірна Англії зіграє із Сербією, Словенією та Данією. Минулого чемпіонату Європи "три леви" дійшли до фіналу, в якому програли Італії.

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Збірна Німеччини з футболу
Хосеп Гвардіола
футбол
Євро-2024
спорт
Збірна Англії по футболу

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