Хосеп Гвардиола назвал главных фаворитов Евро-2024

Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается смотреть дома по телевизору матчи чемпионата Европы по футболу. Каталонский специалист назвал несколько команд, которые могут одержать победу на континентальном первенстве.

Гвардиола считает фаворитами турнира команды, в которых играют футболисты "Манчестер Сити", сообщил журналист Виктор Наварро в социальной сети X.

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Наставник "Манчестер Сити" считает, что у сборных Германии и Испании есть высокие шансы на победу в Евро-2024. Он назвал эти команды зрелыми и готовыми завоевать трофей. В составе обеих сборных есть футболисты, которые находятся на пике своих игровых карьер.

Хосеп Гвардиола празднует победу в чемпионате Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Шансы сборной Англии на победу

Хосепу Гвардиоле интересно, как подопечные Гарета Саутгейта выступят на Евро-2024. Тренер считает эту команду одной из сильнейших сборных Европы, которая уже давно является стабильным фаворитом любого турнира.

По словам Гвардиолы, у сборной Англии великолепный подбор футболистов в полузащите и атаке. И этой команде давно пора сделать решающий шаг и завоевать трофей.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Англии сыграет с Сербией, Словенией и Данией. На прошлом чемпионате Европы "три льва" дошли до финала, в котором проиграли Италии.

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