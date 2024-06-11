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Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды

11 июня 2024 11:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хосеп Гвардиола назвал главных фаворитов Евро-2024
Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается смотреть дома по телевизору матчи чемпионата Европы по футболу. Каталонский специалист назвал несколько команд, которые могут одержать победу на континентальном первенстве.

Гвардиола считает фаворитами турнира команды, в которых играют футболисты "Манчестер Сити", сообщил журналист Виктор Наварро в социальной сети X. 

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Наставник "Манчестер Сити" считает, что у сборных Германии и Испании есть высокие шансы на победу в Евро-2024. Он назвал эти команды зрелыми и готовыми завоевать трофей. В составе обеих сборных есть футболисты, которые находятся на пике своих игровых карьер. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола празднует победу в чемпионате Англии. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Шансы сборной Англии на победу 

Хосепу Гвардиоле интересно, как подопечные Гарета Саутгейта выступят на Евро-2024. Тренер считает эту команду одной из сильнейших сборных Европы, которая уже давно является стабильным фаворитом любого турнира. 

По словам Гвардиолы, у сборной Англии великолепный подбор футболистов в полузащите и атаке. И этой команде давно пора сделать решающий шаг и завоевать трофей. 

На групповом этапе Евро-2024 сборная Англии сыграет с Сербией, Словенией и Данией. На прошлом чемпионате Европы "три льва" дошли до финала, в котором проиграли Италии. 

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Сборная Германии по футболу
Хосеп Гвардиола
футбол
Евро-2024
спорт
Сборная Англии по футболу

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