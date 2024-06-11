Роберт Левандовский и Кароль Свидерски травмировались перед Евро-2024

Роберт Левандовски получил травму перед Евро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Трагедией в кадровом плане для сборной Польши завершился товарищеский матч против Турции. Команда Михала Пробежа выиграла матч со счетом 2:1, но потеряла двух футболистов перед Евро-2024.

Одним из травмированных игроков стал капитан команды Роберт Левандовски, сообщил портал Новини.LIVE.

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В матче против Турции уже на 12-й минуте забил мяч Кароль Свидерски из "Вероны". Празднуя футболист во время приземления подвернул голеностоп. Игрок после оказания медицинской помощи вернулся на поле, но не смог продолжать играть и был заменен.

Затем травму в первом тайме получил Левандовски, которого заменили на 32-й минуте.

Сборная Польше перед Евро-2024 осталась без трех нападающих, ведь на 2-й минуте матча против Украины травмировался Аркадиуш Милик.

Польшу на чемпионате Европы в Германии ждут матчи в группе D с Францией, Нидерландами и Австрией. Без основных нападающих поляки станут аутсайдерами своего квартета.

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