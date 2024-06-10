Сабо сравнил Шевченко с Ребровым и назвал лучшего игрока в истории сборной Украины

Сергей Ребров во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, кого считает лучшим атакующий футболистом в истории национальной команды. Он сравнил между собой двух легендарных в прошлом игроков.

Сабо поделился мнением о Шевченко и Реброве в интервью "Збірна".

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Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины сравнил Андрея Шевченко и Сергея Реброва. Эксперт работал с обоими форвардами, которые после завершения карьеры возглавляли национальную команду. Ребров до сих пор в ней работает и повезет "сине-желтых" на Евро-2024.

Андрей Шевченко во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Кто был лучшим в сборной Украины

Сабо ответил на вопрос о том, кто был лучшим форвардом, который умел атаковать из глубины. Эксперт без колебаний назвал фамилию нынешнего тренера сборной Украины.

Согласно воспоминаниям Сабо, Ребров был не просто талантливым футболистом. Он неуклонно придерживался режима, выполнял все указания наставников как на поле, так и во время тренировок. Сабо заявил, что нынешний наставник "сине-желтых" был примером для всех игроков.

"Я никогда не делал ему замечаний. На Реброва никто не жаловался. Он был очень спокойным в обычной жизни. Кроме футбола Сергей интересовался радиолюбительством. Это ему не мешало быть лучшим на поле во многих матчах", — рассказал Сабо.

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