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Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно

10 июня 2024 09:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный перейдет из Борнмута в известный английский клуб
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный начнет следующий сезон в другом клубе. В услугах молодого игрока заинтересованы команды, которые готовы выкупить его контракт. 

"Борнмут" согласится на трансфер Забарного и уже готовится к переговорам, сообщает The Athletic.

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Прошлый сезон оказался лучшим в карьере Ильи Забарного. Украинский футболист провел почти все матчи в составе "Борнмута" без замен и стал одной из звезд английской Премьер-лиге. На 21-летнего защитника обратили внимание клубы из разных европейских чемпионатов. 

Илья Забарный
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарный останется в АПЛ 

Главным претендентом на украинского игрока стал "Ливерпуль". Новый тренер "красных" Арне Слот ищет молодого защитника, которому не нужно адаптироваться к футболу Премьер-лиги. Трансферная стоимость Забарного составляет 32 млн евро, и "Ливерпуль" готов заплатить за игрока эту сумму. 

Также за прогрессом Забарного следят мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". При этом "Борнмут" не хочет продавать украинца до завершения Евро-2024. 

В минувшем сезоне Забарный сыграл в АПЛ 42 матча и записал на свой счет один гол. 

Напомним, Малиновский рассказал о переходе в житомирское "Полесье".

"Шахтер" в ближайшее время подпишет звезду бразильского клуба

"Милан" больше не заинтересован в Довбике.

Футбол трансферы
Сборная Украины по футболу
Борнмут
спорт
Илья Забарный

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