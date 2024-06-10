Забарный перейдет из Борнмута в известный английский клуб

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный начнет следующий сезон в другом клубе. В услугах молодого игрока заинтересованы команды, которые готовы выкупить его контракт.

"Борнмут" согласится на трансфер Забарного и уже готовится к переговорам, сообщает The Athletic.

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Прошлый сезон оказался лучшим в карьере Ильи Забарного. Украинский футболист провел почти все матчи в составе "Борнмута" без замен и стал одной из звезд английской Премьер-лиге. На 21-летнего защитника обратили внимание клубы из разных европейских чемпионатов.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарный останется в АПЛ

Главным претендентом на украинского игрока стал "Ливерпуль". Новый тренер "красных" Арне Слот ищет молодого защитника, которому не нужно адаптироваться к футболу Премьер-лиги. Трансферная стоимость Забарного составляет 32 млн евро, и "Ливерпуль" готов заплатить за игрока эту сумму.

Также за прогрессом Забарного следят мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". При этом "Борнмут" не хочет продавать украинца до завершения Евро-2024.

В минувшем сезоне Забарный сыграл в АПЛ 42 матча и записал на свой счет один гол.

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