Руслан Малиновский высказал восхищение проектом житомирского Полесья

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Фото: скриншот

Полузащитник итальянской "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский сейчас находится на закате своей карьеры. Некоторые футболисты в этот период возвращаются играть в родные страны.

Малиновский в интервью УАФ рассказал, готов ли он вернуться в родной "Житомир".

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Малиновского спросили о возможном переходе в "Полесье". Руслан ответил, что в футболе сложно предсказать, где будешь играть в тот или иной момент в карьере. Поэтому он не знает, перейдет ли в "Полесье".

По словам 31-летнего футболиста, он очень счастлив, что в его родном городе появилась такая сильная команда и бренд.

Также футболист отметил, что "Полесье" строит свою тренировочную базу в месте, где он с братом в детстве собирали ягоды и грибы. Еще через 15 минут ходьбы от нее находится дом отца Руслана.

"Я там очень много раз был. То, что они сделали, это очень классно, надеюсь, они будут двигаться только вперед", — сказал Малиновский.

В прошедшем сезоне Малиновский провел 30 матчей, где забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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