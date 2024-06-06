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Зинченко попрощается с Арсеналом — известен новый клуб украинца

6 июня 2024 07:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко уйдет из Арсенала в один из самых титулованных клубов мира
Александр Зинченко с футболистами сборной Германии. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может больше не сыграть ни одного матча за "Арсенал". Лондонцы готовятся к трансферу футболиста. 

"Канониры" хотят оформить трансфер Зинченко сразу после Евро-2024, сообщает Daily Mail

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Вице-капитан сборной Украины сменит клуб этим летом. Александр Зинченко не входит в планы тренерского штаба "Арсенала" на следующий сезон. Микель Артета попросил руководство "канониров" продать игрока, чтобы получить деньги на трансферы новых футболистов. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко после матча сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зинченко близок к переезду в Германию

Главным претендентом на украинского футболиста является "Бавария". Новый главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани включил защитника "Арсенала" в список игроков, которых хочет видеть на "Альянц Арене". Согласно информации журналистов, "Бавария" уже сделала "Арсеналу" предложение по Александру. 

Контракт Зинченко с "канонирами" истекает в 2026 году. Английский клуб хочет заработать на трансфере футболиста 40 млн евро. "Бавария" предложила 32 млн и надеется убедить "Арсенал" согласиться на это условие. Официально о переходе украинца могут объявить сразу после окончания Евро-2024. 

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл 35 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Мудрик узнал, отпустит ли "Челси" его на Олимпийские игры.  

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии. 

"Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Александр Зинченко
футбол
Арсенал
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Футбол трансферы

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