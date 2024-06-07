Цыганков может перейти в один из самых известных итальянских клубов

Цыганков готовится уйти из Жироны — украинцем интересуется европейский гранд
Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков весь минувший сезон был в тени партнера по испанской команде Артема Довбика. При этом игра хавбека продолжает привлекать к нему внимание известных клубов.
Интерес одного из грандов к Цыганкову может привести к трансферу футболиста, сообщает Tutto Mercato.
Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и помог команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. Украинский футболист провел 34 матча, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с "Жироной" действует до лета 2027 года, но полузащитник может сменить клуб в ближайшие недели.
Переезд Цыганкова в Италию
Украинским хавбеком интересуются клубы из Англии, Испании, Франции и Италии. Но один из них собирается сделать "Жироне" выгодное предложение по трансферу игрока. Главным претендентом на Цыганкова считался лондонский "Арсенал", но конкуренцию "канонирам" готов составить итальянский "Милан".
"Россонери" собираются оформить несколько трансферов, которые должны помочь команде вернуться к борьбе за Скудетто. Одним из новичков "Милана" должен стать Цыганкова. Итальянцы готовы предложить за Виктора 30 млн евро.
"Жирона" хочет дождаться окончания Евро-2024, на котором Цыганков может успешно выступить. Это увеличит трансферную стоимость футболиста. "Милан" хочет оформить переход украинца как можно быстрее.
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