Цыганков может перейти в один из самых известных итальянских клубов

Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков весь минувший сезон был в тени партнера по испанской команде Артема Довбика. При этом игра хавбека продолжает привлекать к нему внимание известных клубов.

Интерес одного из грандов к Цыганкову может привести к трансферу футболиста, сообщает Tutto Mercato.

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Виктор Цыганков провел успешный сезон в составе "Жироны" и помог команде впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. Украинский футболист провел 34 матча, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с "Жироной" действует до лета 2027 года, но полузащитник может сменить клуб в ближайшие недели.

Переезд Цыганкова в Италию

Украинским хавбеком интересуются клубы из Англии, Испании, Франции и Италии. Но один из них собирается сделать "Жироне" выгодное предложение по трансферу игрока. Главным претендентом на Цыганкова считался лондонский "Арсенал", но конкуренцию "канонирам" готов составить итальянский "Милан".

Виктор Цыганков дома. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Россонери" собираются оформить несколько трансферов, которые должны помочь команде вернуться к борьбе за Скудетто. Одним из новичков "Милана" должен стать Цыганкова. Итальянцы готовы предложить за Виктора 30 млн евро.

"Жирона" хочет дождаться окончания Евро-2024, на котором Цыганков может успешно выступить. Это увеличит трансферную стоимость футболиста. "Милан" хочет оформить переход украинца как можно быстрее.

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