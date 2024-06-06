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Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж

6 июня 2024 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер Шахтера объяснил отказ ехать на Олимпийские игры со сборной Украины
Тарас Степаненко и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань продолжает готовить команду к участию в Летних Играх-2024. Он еще не назвал заявку "сине-желтых" на турнир. 

Ротань имеет право усилить команду тремя игрока старше 23 лет, напоминает YouTube-канал УАФ

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Футбольный турнир на Летних Олимпийских играх-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сборная Украины попала в одну группу с командами Аргентины, Марокко и Ирака.

Олимпийская сборная Украины
Олимпийская сборная Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Согласно правилам, каждая сборная должна быть сформирована из футболистов, которые родились после 1 января 2001 года. Но каждый тренер может взять в команду трех игроков старше 23 лет. 

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что не хочет выступать на Олимпиаде даже в том случае, если Руслан Ротань решит пригласить его в команду. Ветеран вспомнил, что в начале карьеры у него был шанс пробиться на ОИ, но та мечта так и не сбылась. 

Что Степаненко сказал о команде Ротаня 

Капитан "Шахтера" напомнил, что не участвовал в отборе на Олимпиаду-2024 и не может позволить себе занять чье-то место в команде. В то же время некоторые футболисты, которые помогли сборной завоевать право поехать в Париж, уже не могут попасть в команду по возрасту. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Степаненко считает, что играть в олимпийской сборной должны те футболисты, которые успешно выступили на молодежном чемпионате Европы в прошлом году. Ветеран заявил, что редко видит свою семью и планирует посвятить ей свободное время после Евро-2024. 

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спорт
Тарас Степаненко
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Олимпийская сборная Украины
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