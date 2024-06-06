Лидер Шахтера объяснил отказ ехать на Олимпийские игры со сборной Украины

Тарас Степаненко и Георгий Судаков. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань продолжает готовить команду к участию в Летних Играх-2024. Он еще не назвал заявку "сине-желтых" на турнир.

Ротань имеет право усилить команду тремя игрока старше 23 лет, напоминает YouTube-канал УАФ.

Читайте также:

Футбольный турнир на Летних Олимпийских играх-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сборная Украины попала в одну группу с командами Аргентины, Марокко и Ирака.

Олимпийская сборная Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Согласно правилам, каждая сборная должна быть сформирована из футболистов, которые родились после 1 января 2001 года. Но каждый тренер может взять в команду трех игроков старше 23 лет.

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что не хочет выступать на Олимпиаде даже в том случае, если Руслан Ротань решит пригласить его в команду. Ветеран вспомнил, что в начале карьеры у него был шанс пробиться на ОИ, но та мечта так и не сбылась.

Что Степаненко сказал о команде Ротаня

Капитан "Шахтера" напомнил, что не участвовал в отборе на Олимпиаду-2024 и не может позволить себе занять чье-то место в команде. В то же время некоторые футболисты, которые помогли сборной завоевать право поехать в Париж, уже не могут попасть в команду по возрасту.

Тарас Степаненко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Степаненко считает, что играть в олимпийской сборной должны те футболисты, которые успешно выступили на молодежном чемпионате Европы в прошлом году. Ветеран заявил, что редко видит свою семью и планирует посвятить ей свободное время после Евро-2024.

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити".

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба.

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии.

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.