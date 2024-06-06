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Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа

6 червня 2024 13:22
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Лідер Шахтаря пояснив відмову їхати на Олімпійські ігри зі збірною України
Тарас Степаненко та Георгій Судаков. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань продовжує готувати команду до участі у Літніх Іграх-2024. Він ще не назвав заявки "синьо-жовтих" на турнір.

Ротань має право посилити команду трьома гравцями віком від 23 років, нагадує YouTube-канал УАФ.

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Футбольний турнір на Літніх Олімпійських іграх-2024 пройде з 24 липня до 10 серпня. Збірна України потрапила до однієї групи з командами Аргентини, Марокко та Іраку.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Згідно з правилами, кожна збірна має бути сформована із футболістів, які народилися після 1 січня 2001 року. Але кожен тренер може взяти в команду трьох гравців віком від 23 років.

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко заявив, що не хоче виступати на Олімпіаді навіть у тому випадку, якщо Руслан Ротань вирішить запросити його до команди. Ветеран згадав, що на початку кар'єри він мав шанс пробитися на ОІ, але та мрія так і не збулася.

Що Степаненко сказав про команду Ротаня

Капітан "Шахтаря" нагадав, що не брав участі у відборі на Олімпіаду-2024 і не може дозволити собі зайняти чиєсь місце у команді. Водночас деякі футболісти, які допомогли збірній завоювати право поїхати до Парижа, вже не можуть потрапити в команду за віком.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Степаненко вважає, що грати в олімпійській збірній мають ті футболісти, які успішно виступили на молодіжному чемпіонаті Європи минулого року. Ветеран заявив, що рідко бачить свою сім'ю та планує присвятити їй вільний час після Євро-2024.

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спорт
Тарас Степаненко
Олімпійські ігри
футбол
Олімпійська збірна України
Олімпіада-2024

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