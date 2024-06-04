Польша — Украина — где и когда можно посмотреть товарищеский матч

Сборная Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет второй матч в рамках подготовки к Евро-2024. Команды Украины и Польши встретятся 7 июня в Варшаве.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборные Украины и Польши встретятся на Национальном стадионе 7 июня в Варшаве. Матч начнется в 21.45.

В Украине товарищеский матч можно посмотреть на медиа платформе MEGOGO. Кроме того, видеотрансляция будет доступна на региональных каналах "Общественного".

Следует отметить, что букмекеры не видят окончательного лидера предстоящего товарищеского матча. Коэффициент на победу польской команды — 2,60, на ничью – 3,10, а на победу Украины – 2,75.

Поединок будет обслуживать английская бригада во главе с Эндрю Медли.

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