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Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч

4 июня 2024 16:22
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Польша — Украина — где и когда можно посмотреть товарищеский матч
Сборная Украины. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины проведет второй матч в рамках подготовки к Евро-2024. Команды Украины и Польши встретятся 7 июня в Варшаве.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборные Украины и Польши встретятся на Национальном стадионе 7 июня в Варшаве. Матч начнется в 21.45.

В Украине товарищеский матч можно посмотреть на медиа платформе MEGOGO. Кроме того, видеотрансляция будет доступна на региональных каналах "Общественного".

Следует отметить, что букмекеры не видят окончательного лидера предстоящего товарищеского матча. Коэффициент на победу польской команды — 2,60, на ничью – 3,10, а на победу Украины – 2,75.

Поединок будет обслуживать английская бригада во главе с Эндрю Медли.

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Польша
Сборная Украины по футболу
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