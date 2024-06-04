Бражко може стати наступним великим трансфером Динамо

Володимир Бражко завдає удару по воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник "Динамо" та збірної України Володимир Бражко стане наступним гравцем київського клубу, який переїде до закордонного чемпіонату. Відомі клуби продовжують цікавитись хавбеком.

Найближчим часом "Динамо" може отримати вигідну пропозицію щодо свого вихованця, повідомляє Tutto Mercato.

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Володимир Бражко провів успішний сезон у складі київського "Динамо" та дебютував у збірній України. Молодий футболіст може поїхати на Євро-2024 у складі національної команди. Цього сезону півзахисник зіграв 30 матчів, забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі.

Бражко та Трубін у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Heiko Becker

Бражко вже готовий переїхати до топклубу

Ще навесні стало відомо про те, що одразу декілька клубів зацікавилися 22-річним хавбеком "Динамо". Проте найбільшу активність виявляє представник Серії А. Контракт Бражко з "біло-синіми" діє до літа 2028 року, але наступний сезон Володимир може розпочати в Італії.

"Аталанта" з Бергамо може запропонувати за півзахисника "Динамо" 4 млн євро. Тренерський штаб італійської команди шукає витривалого, сильного та технічного футболіста, який може стати сполучною ланкою між обороною та атакою.

"Динамо" готове продати влітку одного із півзахисників, але схиляється до варіанта з трансфером Миколи Шапаренка. Київський клуб хотів би залишити Бражка ще щонайменше на сезон.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.

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