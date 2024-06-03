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Трубін піде з Бенфіки після Євро-2024 — що відомо

3 червня 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін готується до трансферу з Бенфіки
Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. "Бенфіка" отримає пропозицію про трансфер свого воротаря.

Португальський клуб готовий продати українського голкіпера, повідомляє Daily Mail.

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Анатолій Трубін готується до Євро-2024 у складі збірної України. Колишній голкіпер "Шахтаря" може посісти місце в основі "синьо-жовтих" у товариському матчі з Німеччиною, оскільки Андрій Лунін не потрапив у заявку національної команди. Після турніру у кар'єрі воротаря можуть відбутися зміни.

Анатолій Трубін може піти з Бенфіки
Анатолій Трубін у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Трубін вирушить до АПЛ

У послугах українського футболіста зацікавлені декілька відомих клубів. Мюнхенська "Баварія" продовжує стежити за грою 22-річного голкіпера. При цьому англійський "Манчестер Юнайтед" готує пропозицію про трансфер гравця.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін із уболівальниками. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Червоні дияволи" мають намір зміцнити склад напередодні нового сезону. Однією з пріоритетних позицій посилення є місце у воротах команди. Анатолій Трубін є пріоритетним кандидатом на перехід до "МЮ", який готовий заплатити за голкіпера 30 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Трубін зіграв за "Бенфіку" 48 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 47 м'ячів і у 17 поєдинках не пропустив жодного голу.

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футбол
Анатолій Трубін
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