Миколенко залишився поза заявкою збірної України на матч із Німеччиною

Збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України зіграє три товариські матчі. Першим суперником команди Сергія Реброва стане Німеччина.

Головний тренер "синьо-жовтих" вже опублікував заявку на гру з Бундестім, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна України зіграє три товариські матчі перед початком чемпіонату Європи з футболу. Першим суперником команди Сергія Реброва стане Бундестім. Поєдинок відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за київським часом. Матч пройде у німецькому Нюрнберзі.

Віталій Миколенко не зіграє із Німеччиною. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка збірної України

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вже опублікував список футболістів, які зможуть вийти на поле у поєдинку із Німеччиною. У ній відсутні два гравці основного складу.

Голкіпер Андрій Лунін отримав кілька днів відпочинку після перемоги "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко досі не поновився після травми, через яку пропустив кінець сезону 2023/2024. Футболіст уже тренується у загальній групі, але поки що не готовий вийти на поле.

Заявка збірної України на матч із Німеччиною. Фото: скриншот УАФ

Загалом у заявці збірної України на матч із Німеччиною опинилося 24 гравці.

Нагадаємо, Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.