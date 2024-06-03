Миколенко залишився поза заявкою збірної України на матч із Німеччиною

Миколенко не допоможе збірній України — Ребров назвав заявку команди на матч із Німеччиною
У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України зіграє три товариські матчі. Першим суперником команди Сергія Реброва стане Німеччина.
Головний тренер "синьо-жовтих" вже опублікував заявку на гру з Бундестім, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України зіграє три товариські матчі перед початком чемпіонату Європи з футболу. Першим суперником команди Сергія Реброва стане Бундестім. Поєдинок відбудеться у понеділок, 3 червня, о 21:45 за київським часом. Матч пройде у німецькому Нюрнберзі.
Заявка збірної України
Тренерський штаб "синьо-жовтих" вже опублікував список футболістів, які зможуть вийти на поле у поєдинку із Німеччиною. У ній відсутні два гравці основного складу.
Голкіпер Андрій Лунін отримав кілька днів відпочинку після перемоги "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко досі не поновився після травми, через яку пропустив кінець сезону 2023/2024. Футболіст уже тренується у загальній групі, але поки що не готовий вийти на поле.
Загалом у заявці збірної України на матч із Німеччиною опинилося 24 гравці.
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